Estafa en Tenerife: cobra hasta 500 euros por falsos servicios legales en extranjería

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife a una mujer como presunta autora de los delitos de intrusismo profesional y estafa, según ha informado este martes el cuerpo policial.
La investigación comenzó en marzo, tras una comunicación de la Oficina de Extranjeros de Santa Cruz de Tenerife, que alertó de posibles actividades irregulares relacionadas con la gestión de trámites de extranjería.
La detenida actuaba en representación de ciudadanos extranjeros, ofreciendo servicios vinculados con cartas de invitación, solicitudes de residencia, obtención de la nacionalidad española y otros procedimientos administrativos. Para ello, utilizaba una imagen profesional que hacía creer a sus clientes que era abogada o asesora legal especializada.
Durante la investigación, los afectados declararon haber contratado y pagado por sus servicios bajo la falsa creencia de estar siendo atendidos por una profesional habilitada.
Los agentes también comprobaron que cobraba por la gestión de citas ante la Oficina de Extranjería, un trámite oficial y gratuito.
Hasta 500 euros por falsos trámites de extranjería
El análisis económico reveló numerosos ingresos bancarios de origen particular, con pagos que oscilaban entre pequeñas cantidades y hasta 500 euros por trámite, registrados desde 2020.
Asimismo, se constató que no estaba dada de alta en la Seguridad Social ni como trabajadora autónoma ni por cuenta ajena, y que carecía de titulación habilitante, según confirmaron el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife y el Consejo General de la Abogacía Española.
La mujer fue puesta a disposición judicial como presunta autora de un delito de intrusismo profesional.