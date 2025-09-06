Un hombre fallece tras precipitarse desde seis metros de altura en Canarias

Un hombre de 52 años ha fallecido este sábado tras precipitarse desde una altura de aproximadamente seis metros en la calle Isaac Albéniz, en el municipio de Arrecife (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) del Gobierno de Canarias.
El suceso ocurrió a las 09:16 horas, cuando el 112 recibió una alerta que informaba de la caída del afectado a la vía pública.
Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una de ellas medicalizada, además de agentes de la Policía Nacional y la Policía Local.
A su llegada, el personal sanitario comprobó que el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Pese a aplicar maniobras de reanimación básica y avanzada, no fue posible revertir la situación, confirmándose finalmente su fallecimiento.
Los servicios policiales se hicieron cargo de las diligencias correspondientes y colaboraron con el resto de recursos de emergencia.