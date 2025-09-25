25.000 flores para honrar al Cristo en Icod de los Vinos

Aunque la edad media de todas ellas oscila entre los 70 y los 80 años, se conocen como Las chicas de las flores, un grupo de 25 mujeres del municipio de Icod de los Vinos, y en concreto, de la zona de El Calvario, que desde hace casi tres décadas confeccionan flores de papel de seda que luego disponen cuidadosamente en guirnaldas para honrar al Cristo.
Llevan meses haciendo las flores que adornarán la plaza del mismo nombre durante las fiestas que se celebran durante todo el mes de septiembre y que tendrán su día grande este domingo, en el que saldrá el Pendón municipal hasta el Santuario del Santísimo Cristo Rescatado del Calvario, acompañado por las autoridades. Este año será aún más solemne por conmemorarse los cien años de su llegada al municipio.
Estos últimos días han sido vertiginosos, porque mañana viernes tienen que estar todas colocadas en la plaza, donde permanecerán dos semanas, del 29 al 6 de octubre.
Como cada año, estas mujeres se reúnen para continuar una tradición que comenzó hace mucho tiempo -aunque el primer registro conocido data de 1998- y que han realizado varias generaciones. Empezaron a enramar el lunes porque ellas mismas colocan el enjambre de alambre pero llevan trabajando casi sin descanso tras los Carnavales, de lunes a jueves. Este año han hecho 25.000 flores de distintos colores que guardan en el local de un particular aunque están a la espera que el Ayuntamiento de la Ciudad del Drago les ceda uno.
El Consistorio les proporciona el papel. Este año han usado entre 15.000 y 16.000 pliegos de colores rojo, amarillo y verde, principalmente. De cada uno de ellos salen unas dos flores. El tiempo que tardan en hacer una depende de cada persona. No tienen ninguna técnica y su único objetivo es “querer ayudar al barrio, socializar y reírse mucho”. En ocasiones llevan café, galletas, y mientras elaboran de forma cuidadosa los pétalos, charlan. “Es también una terapia”, subrayan.
Aseguran que no solo es confeccionar las flores sino también quitarlas y reciclar todos los materiales, desde el hilo y el alambre hasta el papel que está decolorado o mojado por la lluvia. “Ya es parte de la tradición que caiga una llovizna cuando están las flores colocadas”, bromean.
Las chicas de las flores se han constituido en asociación. Tienen su presidenta, secretaria y tesorera y como cualquier otra de su tipo participan en talleres en los colegios, en jornadas especiales como puede ser el Día de Canarias, o en eventos específicos que se organizan en el municipio.
Su encomiable labor fue reconocida en 2022 por el Centro de Iniciativas Turísticas de Icod de los Vinos en la entrega de sus tradicionales Cepas y Distinciones de Honor, aunque el mayor agradecimiento, que se repite cada año, lo tienen de sus vecinos y vecinas.