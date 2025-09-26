Recaban más de 14.000 propuestas ciudadanas para diseñar el futuro de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz da un nuevo paso hacia la elaboración de un modelo de ciudad sostenible, innovador y competitivo con el tratamiento de los datos recogidos durante la celebración del I Foro Ciudad que, promovido por el área de Planificación Estratégica, en colaboración con Fundación Moeve y Fundación Metrópoli, tuvo lugar el pasado mes de marzo en el Hotel Mencey de la capital.
En este espacio de reflexión colectiva se dieron cita 80 actores clave del sector público, privado y de la sociedad civil, con el objetivo de identificar los grandes temas asociados a la definición del futuro de la capital.
Durante el encuentro se entregó un cuestionario de más de 180 preguntas a instituciones, colectivos y ciudadanos, que han respondido generando más de 14.000 referencias estudiadas, filtradas y plasmadas en un documento de síntesis que será analizado para su presentación en el II Foro Ciudad.
Este documento se apoya en ejes tales con la ordenación e infraestructuras, movilidad y transporte, corredores verdes, economía, innovación y regeneración urbana. Resultados que permitirán mapificar consensos, diferencias y prioridades estratégicas, conformando una hoja de ruta para la planificación urbana de Santa Cruz.
En una reunió mantenida ayer en el Consistorio, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó la relevancia de este trabajo conjunto. “El primer foro ha sido una oportunidad para reflexionar y diseñar un modelo de ciudad que esté alineado con los nuevos tiempos. Los resultados nos permitirán construir un futuro más resiliente y competitivo para nuestra ciudad”, apuntó.
Por su parte, el primer teniente de alcalde y responsable de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, subrayó el valor de este proceso participativo, en el que “estamos a un paso de construir una ciudad preparada para los retos del futuro. Además, los resultados que ahora se están analizando serán la base para un II Foro Ciudad, que convocaremos en los próximos meses, con el objetivo de seguir avanzando en este camino común”.
Tarife declaró que “esto no será posible sin que el Gobierno del Estado, el Gobierno de Canarias, el Cabildo y los municipios de Santa Cruz y La Laguna trabajen de la mano, coordinando esfuerzos y recursos para alcanzar los objetivos planteados”.
En esta reunión estuvo presente el fundador y presidente de Fundación Metrópoli, Alfonso Vegara; la directora general de Fundación Moeve, Teresa Mañueco; la responsable de Fundación Moeve en Canarias, Belén Machado; el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez; la consejera insular de Movilidad y vicepresidenta del Consejo Insular de Aguas, Eulalia García; el consejero delegado de Carreteras del Cabildo, Dámaso Arteaga; el director general insular de Residuos, Alejandro Molowny; el director insular de Medio Natural, Pedro Millán; la directora de Obras de La Laguna, Susana Reyes, y la gerente de Urbanismo de La Laguna, María Bencomo.
El presidente de Puertos de Tenerife, Pedro Suárez, comentó que “el proyecto tiene como objetivo diseñar el futuro de la capital en los próximos 20 años, con el ámbito puerto-ciudad como pilar fundamental. Este documento será un paso decisivo para reforzar esta colaboración”.
El análisis que lleva a cabo Metrópoli combina herramientas avanzadas de indicadores territoriales, cartografía crítica y estudios comparativos nacionales e internacionales. El Ayuntamiento contará así con una base sólida para la toma de decisiones estratégicas que se traducirá en proyectos específicos, en la actualización del Plan Estratégico de Santa Cruz y del proyecto Santa Cruz Verde 2030.
Un proyecto para definir una ciudad para los próximos 20 años
El proyecto Ciudad tiene como objetivo consensuar grandes ideas para diseñar el futuro de Santa Cruz para los próximos 15 ó 20 años. Para ello se analizarán modelos de transformación urbana de éxito, a escala nacional e internacional, con el fin de adaptarlos a la capital, que en sus 536 años de historia ha sido fruto “de aciertos y errores”, dijo el alcalde José Manuel Bermúdez.
La previsión es que el documento aporte mejoras en la movilidad, además del acceso a la vivienda. También se quiere apostar por la competitividad para atraer más empresas y generar empleo, incorporando la naturaleza al entorno y vinculando al puerto con la ciudad.