Ninguna empresa se interesa por el servicio veterinario de gatos callejeros en Santa Cruz de Tenerife

Ninguna empresa o clínica especializada ha concurrido, finalmente, al procedimiento de licitación abierto para la contratación de un servicio veterinario externo de diagnóstico, cirugía y hospitalización para los gatos comunitarios de Santa Cruz, el cual fue encargado por el Ayuntamiento capitalino a la empresa pública Gesplan y cuyo plazo expiró el pasado 21 de agosto con la inexistencia de ofertas presentadas.
La intención del Consistorio local, impulsada a través del área de Bienestar Animal, al frente de Carlos Tarife, se basaba en delegar a Gesplan la gestión de las colonias felinas del municipio, que desde el año 2029 recaen en el Ayuntamiento, a una empresa externa. Para ello, se destinó una inversión de 1,4 millones de euros, de los que cerca de 130.000 euros iban destinados al gasto veterinario que garantizara la protección de las poblaciones felinas en la capital mediante la gestión y control integral de sus poblaciones.
Después de quedar desierto este procedimiento, Carlos Tarife explicó ayer a DIARIO DE AVISOS que “delegar la contratación del servicio de veterinarios a Gesplan responde a que muchos de los problemas que hemos tenido para cumplir con la ordenanza municipal de Tenencia Animal y, por ende, con la ley, se han centrado en buscar empresas interesadas. Por ello, contratamos un medio propio para que nos facilitara este proceso. Después de haber quedado desierta la licitación, le corresponderá a la empresa realizar el contrato a través del procedimiento de negociado sin publicidad, cumpliendo así con la ley de Contratos”.
El concejal afirmó que “Santa Cruz va a tener este servicio veterinario pero de manera directa y por un plazo de casi cuatro años. No obstante, el contrato con Gesplan, que además va muy bien, abarca otras acciones respecto a las colonias felinas, por lo que ya estamos coordinando el inicio de muchas de las actuaciones que vamos a llevar a cabo y que implicarán una mejora para la gestión animal en el municipio”.
Respecto a otras de las propuestas contempladas por el Ayuntamiento para las colonias felinas de Santa Cruz, Tarife también hizo referencia a la creación del primer refugio y albergue para gatos comunitarios, el cual irá ubicado en una parcela municipal del distrito Suroeste. “El contrato del proyecto ya está a punto de iniciarse en colaboración con el Cabildo”.
Refugio felino
La nueva infraestructura ha sido encargada a Gesplan, con un presupuesto de 145.000 euros, para garantizar el alojamiento temporal, control y atención de felinos retirados de su espacio por razones sanitarias o de emergencia. Tarife, aunque no quiso adelantar una fecha para la apertura del futuro refugio felino, recordó que “la intención es crear en el municipio un lugar destinado al cuidado de estos animales, en el que también se pueda controlar su población. La idea es que el Cabildo insular se encargue, junto a nosotros, de la gestión del mismo”.
En la capital hay registradas unas 115 colonias de gatos y el Ayuntamiento, actualmente, tramita la autorización de otras 83.
Boicot de las protectoras al evento por el Día de los Animales
Protectoras de animales han anunciado un “boicot” al evento del Día de los Animales en Santa Cruz que se celebrará el sábado en la plaza del Príncipe, organizado por el Ayuntamiento.
“No podemos celebrar mientras se gestiona el bienestar animal de manera poco ética y sin escuchar a quienes estamos en el terreno cada día. Falta transparencia y, además, la contratación de Gesplan se ha hecho sin contar con asociaciones ni voluntariado”, afirmó Adepac. Mientras el edil Carlos Tarife dijo que “será un día de compartir experiencias”.