Una guardia civil en Canarias tiene que hacer uso de su arma reglamentaria en acto de servicio: “Esperamos que se encuentre bien”

El perfil de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la red social X ha lanzado este lunes un mensaje de apoyo a una compañera del Instituto Armado que, según relata la citada cuenta, tuvo que hacer uso de su arma reglamentaria en acto de servicio en La Gomera.
“Esperamos que se encuentre bien y se recupere pronto de las heridas producidas“, añade AUGC en la publicación, en la que además aporta un vídeo que muestra cómo la agente y otro efectivo de la Policía Local tratan de reducir a un hombre que se resiste a ser inmovilizado.
No obstante, en la grabación no se aprecia el momento en que la guardia civil tuvo que hacer uso de su arma reglamentaria ni el motivo de la intervención.
En cualquier caso, la asociación insiste en que “una vez más, la Guardia Civil se juega la vida sin el reconocimiento de la profesión de riesgo“.