La Guardia Civil confirma el motivo que obligó a una agente a disparar a un hombre en acto de servicio en Canarias

Fuentes del Instituto Armado han señalado que el proyectil alcanzó al varón en una zona no vital
Una agente de la Guardia Civil ha reducido en San Sebastián de La Gomera con un disparo en el pie a un varón que había arremetido contra ella y contra un policía local esgrimiendo un objeto punzante.

Fuentes del Instituto Armado han señalado a EFE que la agente realizó varios disparos, uno de los cuales alcanzó a este varón en una zona no vital.

Guardia Civil y Policía Local habían acudido a ese lugar a petición de un equipo sanitario que atendía al hombre, que alertó de que estaba muy alterado y que se había marchado a la carrera.

Cuando lo interceptaron, se produjo un forcejeo, en medio del cual sacó un objeto con el que atacó a los agentes, detallan las fuentes de la Guardia Civil.

Finalmente, la agente realizó varios disparos y uno de ellos impactó contra el detenido.

