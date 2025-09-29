La Guardia Civil confirma el motivo que obligó a una agente a disparar a un hombre en acto de servicio en Canarias

Una agente de la Guardia Civil ha reducido en San Sebastián de La Gomera con un disparo en el pie a un varón que había arremetido contra ella y contra un policía local esgrimiendo un objeto punzante.
Fuentes del Instituto Armado han señalado a EFE que la agente realizó varios disparos, uno de los cuales alcanzó a este varón en una zona no vital.
Guardia Civil y Policía Local habían acudido a ese lugar a petición de un equipo sanitario que atendía al hombre, que alertó de que estaba muy alterado y que se había marchado a la carrera.
Cuando lo interceptaron, se produjo un forcejeo, en medio del cual sacó un objeto con el que atacó a los agentes, detallan las fuentes de la Guardia Civil.
Finalmente, la agente realizó varios disparos y uno de ellos impactó contra el detenido.