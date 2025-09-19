Cuatro heridos tras estrellar su coche contra un muro en La Palma

A las 12:41 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la colisión de un vehículo contra un muro en la carretera general Monte de Luna, municipio de Villa de Mazo, en La Palma.
El personal del SUC junto a profesionales de Atención Primaria valoraron y asistieron a los afectados, un hombre de 55 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta traumatismo en espalda de carácter moderado, trasladado en ambulancia de soporte vital básico del SUC en compañía del equipo de Atención Primaria al Hospital General de La Palma. Una mujer de 59 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta traumatismo abdominal de carácter moderado, trasladada en ambulancia sanitarizada del SUC al Hospital General de La Palma. Otra mujer de 58 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta policontusiones de carácter leve, trasladado en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital General de La Palma. Y un cuarto herido de 61 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta policontusiones de carácter leve, trasladado en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital General de La Palma.
Los bomberos colaboraron con la retirada del vehículo y la limpieza de la vía. Y la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.