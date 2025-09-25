HiperDino celebra su 40º Aniversario con la mayor entrega de premios de la historia entre su clientela

La cadena de tiendas HiperDino está de celebración. Este año cumple su 40º aniversario y para ello, se ha engalanado con el mejor catálogo de premios que ofrecerá desde el jueves 25 de septiembre y hasta el 22 de octubre, dentro de la campaña promocional “Celebrando 40 años contigo”. Esta campaña incluirá el mayor volumen de premios directos a la clientela que día a día muestra su compromiso por apostar por esta red de establecimientos que durante cuatro décadas ha sido garante de ofrecer los precios más competitivos de Canarias.
Con motivo de esta efeméride, el director del Departamento de Marketing y Comunicación de HiperDino, Carlos García; el ilustrador Danihace y los compositores, José Almeida y Lisandro Rodríguez, han presentado el programa de acciones que incluye esta campaña promocional compuesta por un total de 400.000 premios directos, la mayor cuantía de regalos realizada hasta la fecha. Toallas de microfibra; block de notas; juguete Dinita; pins; parasol; tazas y bolsas de rafia con ilustración con motivos costumbristas canarios, cupones de descuento para tiendas HiperDino y bonos descuento de bp, serán algunos de los detalles que se irán entregando dentro de la campaña con motivo del 40º Aniversario. Como colofón a este variado catálogo de premios, HiperDino realizará 20 sorteos de gran valor y un gran premio final de 10 premios de 4.000 euros en compras y, solo en las redes sociales oficiales de la cadena, se sortearán dos experiencias de paquete turístico.
El director de Marketing y Comunicación, Carlos García ha destacado “la enorme apuesta que la cadena de supermercados ha realizado este año no solo por el volumen de premios directos a entregar a nuestros clientes, el mayor de nuestra historia, sino también por el cuidado y el detalle de los productos que formarán parte de nuestro catálogo de premios. Todos han sido seleccionados en base a las demandas de nuestros clientes, son premios de utilidad y prácticos pero también son detalles con un marcado sello canario, de lo nuestro y de nuestras señas de identidad. En este 40º aniversario queremos agradecer a nuestros clientes su fidelidad y por ello, nos hemos volcado en esta campaña y en esta efeméride para decirles, gracias por su confianza y su apuesta por lo nuestro”.
En ese sentido, el director de Marketing y Comunicación ha destacado que “el agradecimiento es para toda la sociedad que conforma nuestras islas. Por ello, este año, en cada sorteo semanal, de los cuatro que se realizarán durante la campaña, habrá 5 ganadores. A modo de ejemplo, en la primera semana de campaña, el primer sorteo contará con un ganador en cada una de las siguientes islas: uno en Gran Canaria; uno en Tenerife; uno en Lanzarote y uno Fuerteventura y en el caso de La Palma, El Hierro y La Gomera, habrá un ganador, entre esas tres islas, garantizando así la cobertura total de premios a nuestros clientes”.
García ha explicado que además, con motivo de este aniversario, HiperDino ha lanzado recientemente un nuevo tema musical “Hoy quiero darte las gracias” para arropar esta campaña publicitaria. Compuesto por Lisandro Rodríguez y José Almeida, esta canción es un canto de agradecimiento a los empleados y a los clientes que durante cuatro décadas, han apostado por la cadena de establecimientos como su supermercado de referencia y a la nueva clientela por su confianza depositada.
Rodriguez comenzó su carrera como compositor en 2003. Entre sus facetas en el ámbito musical destacan las de realización de canciones y arreglos para artistas, publicidad, series, musicales y óperas Rock. Su carrera musical se ha consolidado principalmente en música neoclásica y experimental, así como la composición para cine, donde su trabajo ha recibido excelentes críticas en la prensa nacional e internacional. Asimismo, ha sido nominado en varias ocasiones a los “Jerry Goldsmith Awards” y ha obtenido una candidatura a los premios GOYA de la Academia en 2013, por la banda sonora del documental “Jacques Leonard, el payo Chac”. Por su parte, Almeida, músico percusionista, productor y compositor de letras ha realizado arreglos musicales para diferentes proyectos y bandas con las que ha colaborado en el ámbito regional y nacional. Desde hace cuatro años desarrolla un proyecto de musicoterapia “Sesión Galerna” destinado a mejorar la calidad de vida de las personas, a través de esta terapia de sonido.
En cuanto a los productos incluidos dentro del catálogo de regalos, varios de ellos, las toallas; el parasol; las bolsas de rafia; las tazas y las block han contado con una ilustración especial, realizada por Danihace. Daniel Naranjo, más conocido como Danihace, se formó en Diseño por la Universidad Complutense en Madrid y en Diseño Editorial por el Instituto Europeo de Diseño, una de las escuelas más prestigiosas a nivel europeo, Daniel trabaja actualmente en su propio estudio de diseño, desde donde elabora una variada oferta de trabajos y, en este caso, de ilustraciones con temática de fondo inspirada en el costumbrismo y las tradiciones canarias.
40 años de HiperDino: apostando por la economía de los hogares canarios
La historia de HiperDino comienza en 1947, en la tienda de aceite y vinagre que Abraham Domínguez y su mujer, Esperanza Santana, abrieron en el barrio de Schamann, en la capital grancanaria. Al fallecer su padre, los hermanos José Abraham y Andrés Domínguez se hicieron cargo de su gestión y, en 1972, crearon su primer supermercado llamado Hermanos Domínguez. En 1985 abrieron el primer establecimiento HiperDino en el barrio de Miller Bajo de la capital grancanaria. En 1996, cuando la enseña ya disponía de tres tiendas, fue vendida a Vista Capital, que las rebautizó como Superdiplo. Posteriormente, estuvo inmersa en varios procesos de venta hasta 2012, año en el que un grupo de accionistas canarios, comandados por José Abraham Domínguez, Andrés Domínguez – hermanos Domínguez- y Javier Puga, decidieron adquirir la cadena a los 24 bancos que ostentaban por último la titularidad de la empresa. Desde entonces, la compañía ha retomado la estrategia original de precios bajos y competitivos y, junto a una intensa promoción de los productos locales y una amplia variedad de referencias, ha logrado volver a la senda de crecimiento. Una trayectoria consolidada en el sector de la distribución.
Desde 1985 y con capital netamente canario, HiperDino se ha consolidado como la cadena líder en las Islas Canarias, creando cerca de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.
Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito.
En la actualidad, su red incluye más de 290 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia. A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.
40 años de HiperDino: contribuyendo a garantizar la solidez de la economía canaria
En números, HiperDino contribuye un 2,72% al Producto Interior Bruto Canario, según datos de 2024, siendo la primera empresa canaria en creación de empleo y, la tercera, en términos de facturación. Esto la convierte en una de las principales cadenas de distribución alimentaria a escala nacional, ocupando la undécima posición en términos de facturación. Por 1 euro de renta generado por HiperDino, se generan 4,10 euros en la renta de Canarias. Por cada puesto de trabajo generado por HiperDino, se generan 3,66 empleos en Canarias. Por 1 euro de producción generado por HiperDino, se generan 1,31 euros en el Archipiélago. Según el último informe de la OCU sobre precios publicado a finales de septiembre de 2024, HiperDino destaca como la cadena con el mayor número de tiendas más económicas, manteniendo así su firme compromiso de trabajar por ofrecer los mejores precios de Canarias y la mejor calidad de sus productos.
En ese sentido, su estrategia de precios se sustenta en ofrecer la cesta de la compra más barata en Canarias y ayudar a los consumidores a combatir la inflación, con más de 1.300 ofertas mensuales, dos folletos de promociones al mes, acciones como Ofertas que vuelan y Pelotazos, y descuentos exclusivos en su canal online y app. Además y fruto de su alianza con bp, los canarios pudieron ahorrar 7,8 millones de euros en compras y combustible solo en 2024.
En cuanto a su plantilla, el grupo está formado por cerca de 10.000 personas entre tiendas, almacenes y oficinas. El 85% de ellas tiene contrato indefinido.