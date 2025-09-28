sucesos

Un hombre de 76 años sufre una peligrosa caída en una zona de rocas en una playa de Tenerife

El afectado ha sido trasladado al hospital
Un hombre ha tenido que ser rescatado este domingo tras sufrir una caída en una zona de rocas de la playa de Montaña Amarilla, en Arona, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11:44 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Después de su rescate por parte de efectivos de los bomberos, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, de 76 años de edad, que resultó herido con un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado. Fue trasladado posteriormente en ambulancia del SUC a Hospiten Sur.

