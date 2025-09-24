Iglesias presenta su formato ‘Hybrid Live’ en Papagayo Tenerife

La audaz sensibilidad rítmica y el sonido percusivo de Iglesias le han forjado una reputación como un talentoso creador de ritmos de batería. Con un palmarés que incluye millones de reproducciones en Spotify, múltiples éxitos número 1 en Beatport y una presencia constante en el Top 100 de Beatport, su trabajo ha atraído a un público fiel que incluye muchas de sus propias influencias musicales.
Para esta nueva edición de Essence en Pâpagayo Tenerife de este sábado 27 de septiembre, Iglesias ofrecerá su formato ‘hybridlive’, en el que combina su dj set con sonidos creados en directo. Junto a él, en cabina, los residentes Beto Uña y Rayconen.
Iglesias tiene un enfoque ambicioso, trazando un rumbo único y publicando constantemente material en sellos importantes como Hottrax, Solid Grooves, Elrow, Revival, Mindshake, Sola, RepopulateMars, Moon Harbour y Of UnsoundMind. Con casi 100 canciones acumuladas y una singular configuración híbrida de directos, Iglesias ha demostrado un compromiso inquebrantable con la superación personal.
Sus últimos lanzamientos muestran una evolución en su trabajo, tanto como DJ como productor. Sus temas más recientes como ‘Dance To MyDrums’ y ‘Agony’ han sido momentos clave, sentando las bases para un aumento de la innovación y la creatividad. Con más estilo, matices sutiles y una disposición a explorar otros géneros como los breaks y la electrónica, ha seguido desafiando los límites con temas como ‘Where?’, publicado bajo el sello de Skream.