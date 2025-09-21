sucesos

Incendio en un bar del norte de Tenerife: hay varias personas afectadas

Todas han sido trasladadas al hospital
Incendio en un edificio de Santa Cruz de Tenerife
Tres personas han resultado afectadas este domingo por inhalación de humo tras declararse un incendio en la cocina de un bar situado en la vía TF-217, en el municipio de La Matanza de Acentejo, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El incidente se produjo en torno las 11:43 horas, momento en el que el 112 recibió una alerta que informaba del fuego en el establecimiento.

El CECOES activó de inmediato a Bomberos de Tenerife, ambulancias de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Policía Local, Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), Guardia Civil y Protección Civil.

Agentes del CGPC, la Guardia Civil y Protección Civil procedieron al desalojo del local, mientras los bomberos llevaron a cabo las labores de extinción y ventilación.

El personal sanitario del SUC asistió a dos hombres, de 48 y 78 años, que presentaban intoxicación de carácter moderado por inhalación de humo, y a una mujer de 74 años con intoxicación leve. Todos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

