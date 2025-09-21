Incendio en un bar del norte de Tenerife: hay varias personas afectadas

Tres personas han resultado afectadas este domingo por inhalación de humo tras declararse un incendio en la cocina de un bar situado en la vía TF-217, en el municipio de La Matanza de Acentejo, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo en torno las 11:43 horas, momento en el que el 112 recibió una alerta que informaba del fuego en el establecimiento.
El CECOES activó de inmediato a Bomberos de Tenerife, ambulancias de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Policía Local, Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), Guardia Civil y Protección Civil.
Agentes del CGPC, la Guardia Civil y Protección Civil procedieron al desalojo del local, mientras los bomberos llevaron a cabo las labores de extinción y ventilación.
El personal sanitario del SUC asistió a dos hombres, de 48 y 78 años, que presentaban intoxicación de carácter moderado por inhalación de humo, y a una mujer de 74 años con intoxicación leve. Todos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.