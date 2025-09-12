Última hora sobre el incendio en el PIRS de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha dado por extinguido el incendio registrado en la Planta Insular de Residuos Sólidos (PIRS), ubicada en el municipio de Arico.
El fuego se originó el miércoles por la noche en una zona anexa a la nave de clasificación “todo en uno” y afectó a una superficie de 200 metros cuadrados de acopio de materiales plásticos y cartones ya reciclados.
Las grandes llamaradas y sus consecuentes columnas de humo despertaron la preocupación ciudadana.
La presidenta insular, Rosa Dávila, ha agradecido el esfuerzo de los equipos de emergencia durante las más de 36 horas que se prolongaron las labores de extinción.
Se investiga el origen del incendio
En la intervención participaron los Bomberos del Consorcio, con seis Bombas Urbanas Pesadas (BUP), cinco Bombas Urbanas Nodrizas (BUN), una unidad de mando y control, otra de personal y carga y una de autoalmacén.
También colaboraron los Bomberos Voluntarios de Granadilla, Güímar, Guía de Isora y Adeje, además de las Brigadas Forestales, agentes de la Guardia Civil, la Policía Local, Protección Civil, un recurso preventivo del SUC y el CECOPIN.
La consejera de Medio Natural, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha señalado que se trabajará en la recuperación del espacio afectado, mientras la Guardia Civil realiza las investigaciones para determinar el origen del fuego.
El Cabildo ha informado que este viernes la planta ha reanudado su actividad con normalidad, aunque se mantiene la vigilancia para evitar la reactivación de algún rescoldo.