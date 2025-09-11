Importante advertencia sobre el incendio en el PIRS de Tenerife

El incendio declarado en la Planta Industrial de Residuos Sólidos (PIRS) de Arico, en Tenerife, durante la tarde de este miércoles ya está bajo control, según informó el Cabildo insular.
Para sofocar las llamas, la Corporación desplazó al lugar dos vehículos BFP de 3.000 litros y un camión nodriza, que trabajaron de forma coordinada con efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, además de personal del CECOPIN y de Protección Civil.
Incendio controlado, pero siguen los trabajos
Debido al material quemado -cartón, plásticos y latas-, durante toda la jornada de hoy, el humo blanco será muy visible en la zona, algo advertido desde el Cabildo de Tenerife para que no cunda la alarma entre las personas que transiten por el lugar.
Desde el Cabildo explican que la zona afectada sirve de acopio de material ya compostado y empacado de cartones y plástico, de ahí, la “espectacularidad de las llamas”.
Desde el 112 indicaron que, pese a desplegar varios vehículos, ninguna persona resultó herida en el incidente.