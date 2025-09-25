Incendio en Puerto de la Cruz: los vecinos dieron la voz de alarma

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibía a primera hora de este jueves varias llamadas que alertaban de un incendio en la calle Aceviño, en el municipio de Puerto de la Cruz (Tenerife).
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Tenerife, que lograron estabilizar y dar por controlado el fuego tras intervenir en la zona. También se activó una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), aunque finalmente no fue necesaria la asistencia sanitaria de ningún afectado.
Además, agentes de la Policía Nacional y la Policía Local colaboraron en las labores de seguridad y regulación del tráfico mientras se trabajaba en la extinción.
