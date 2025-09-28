3 personas acaban en el hospital tras el incendio en una vivienda en Canarias

Dos hombres, de 47 y 42 años, y una mujer, de 73, han sido trasladados a centros sanitarios de de Gran Canaria tras el incendio que ha tenido lugar en una vivienda ubicada en la calle Alfredo Calderón, en el término municipal de Santa Lucía de Tirajana, según informa el 112.
El fuego se originó en la cocina del inmueble, que se encuentra situado en la tercera planta de un edificio, en torno a las 09.38 horas de este domingo.
La sala operativa del 112 activó de inmediato los recursos necesarios, entre los que se encuentran el Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó al lugar una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico, el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Protección Civil, Policía Local y Policía Nacional.
Los bomberos extinguieron el incendio y, por su parte, el personal del SUC asistió a los tres afectados. Los dos hombres fueron trasladados al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria al presentar intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia por parte del personal sanitario.
La mujer presentó una crisis de ansiedad, por lo que fue trasladada en ambulancia al Centro de Salud El Doctoral.
La Policía Local y la Policía Nacional colaboraron en la evacuación de los vecinos.