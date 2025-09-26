sucesos

Alarma por el incendio de una vivienda en La Laguna

Los recursos de emergencia intervienen en el lugar
Alerta por el incendio de una vivienda en La Laguna
Alerta por el incendio de una vivienda en La Laguna. DA
Diversos recursos de emergencia intervienen este viernes en un incendio declarado en una vivienda situada en la calle Moralidad, en la zona de Guajara, dentro del término municipal de San Cristóbal de La Laguna.

El 112 indica que recibió varias llamadas en torno a las 15.08 horas, momento en que se activó al Consorcio de Bomberos de Tenerife, Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

De momento, se desconoce si ha habido personas afectadas por este incendio.

