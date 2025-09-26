José Acosta, diseñador tinerfeño, tajante sobre cómo elegir estas prendas: “Eso es un no”

El diseñador tinerfeño José Acosta, de 45 años, ha compartido en TikTok un vídeo en el que ofrece tres consejos clave para llevar un traje con estilo. En su intervención, se muestra tajante respecto a ciertos errores habituales a la hora de vestir este tipo de prendas.
En primer lugar, Acosta aclara la longitud adecuada de la corbata: siempre debe llegar hasta la cinturilla, cubriendo el cinturón.
En segundo lugar, se refiere al uso del pañuelo en la chaqueta. Asegura que puede ser un punto de luz en la solapa, pero nunca debe ser del mismo tejido que la corbata. “Eso es un no”, advierte.
Por último, el diseñador recomienda evitar el cinturón si se puede disponer de un pantalón a medida en un traje hecho a mano. En ese caso, las trabillas laterales son la opción más elegante para ajustar la altura del pantalón, lo que aporta mayor distinción al conjunto.
