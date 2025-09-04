La criminalidad en un municipio de Tenerife se dispara un 133% en solo un año

La organización Nueva Canarias (NC) ha denunciado el repunte de la inseguridad en el municipio, apoyándose en los últimos datos del Ministerio del Interior. Según estas cifras, entre abril y junio de este año se contabilizaron 400 infracciones penales, frente a las 316 del mismo periodo de 2024, lo que supone un incremento del 26,6%.
Delitos graves y robos en aumento
Las estadísticas reflejan que los delitos graves y menos graves, incluidas las lesiones y riñas tumultuarias, pasaron de 3 a 7 en un año, lo que equivale a un incremento del 133%. Los robos con intimidación subieron de 3 a 5 casos (+67%), mientras que los robos con fuerza en domicilios, comercios y otras instalaciones pasaron de 16 a 25 (+56,3%).
Los hurtos también crecieron, de 63 a 73 (+16%), y las sustracciones de vehículos se triplicaron: de 2 a 6 (+200%).
Libertad sexual y ciberseguridad
En el apartado de delitos contra la libertad sexual, las cifras globales descienden de 9 a 6 (-33%), aunque las agresiones sexuales con penetración pasaron de 1 a 2 denuncias (+100%).
En paralelo, la ciberdelincuencia mantiene una tendencia al alza: las estafas informáticas aumentaron un 26%, y otros ciberdelitos crecieron un 150% en el periodo analizado.
Balance global
El total de infracciones en el primer semestre de 2025 asciende a 214, frente a las 155 del mismo periodo de 2024, lo que representa un incremento del 38,1%.
Críticas de Nueva Canarias
Ante estos datos, el portavoz de NC en el municipio, José Daniel Díaz, aseguró que “la criminalidad se ha duplicado desde que el tripartito tiene nuestra seguridad en sus manos”.
Díaz responsabilizó directamente a la concejala de Seguridad, Vanesa Luis Ravelo (CC), y subrayó: “solo ella es la responsable de estas estadísticas”.
Además, criticó la forma en la que la edil presenta la información: “Cada vez que comparece en el pleno viene con una versión escrita a su imagen y semejanza y se burla de todos nosotros e incluso del Ministerio de Interior”.
El portavoz de NC recalcó que la inseguridad “es algo que se respira a diario en nuestras calles y barrios, pero que el Grupo Gobernante (PSOE, PP y CC) da la espalda y maquilla los datos”.