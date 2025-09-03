La Laguna quiere comprar dos inmuebles en el casco histórico por más de 6 millones

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Laguna aprobó ayer sendos expedientes para la adquisición, por más de 6 millones de euros en total, de dos inmuebles situados en el casco histórico para albergar uno oficinas municipales del área de Hacienda y Servicios Económicos y, el otro, para el área de Turismo, como oficina turística. El siguiente paso será la formalización del contrato de compra, indicaron fuentes municipales.
En concreto, la mayor cuantía, 4.794.530 euros, se destina para la compra del inmueble conocido como Casa Franco de Castilla, situado en la calle Herradores, número 81, para su uso como oficinas municipales del área de Hacienda y Servicios Económicos.
La Junta de Gobierno acordó ayer su adquisición directa por dicha cuantía, autorizando también el gasto, que se dividirá en 3.288.216, 42 euros con cargo a la anualidad 2025, y el resto (1.506.313,58 euros) con cargo a la de 2026, según se recoge en el expediente.
En la memoria justificativa, se argumenta que la adquisición del inmueble responde “al interés municipal de preservar la identidad arquitectónica e histórica de la ciudad, evitando su adquisición, deterioro o uso inadecuado, asegurando su conservación para futuras generaciones”; así como que ubicar allí dependencias municipales “contribuye a la revitalización del centro histórico” y permite al Ayuntamiento “ahorrar posibles gastos de alquiler o la inversión en nuevas construcciones”, según recoge el expediente.
Construida a mediados del siglo XVIII por el militar Matías Franco de Castilla, el inmueble responde al prototipo de arquitectura tradicional doméstica de dicha centuria. Sobre la portada barroca de piedra labrada, con las armas del apellido familiar, destaca el medio relieve de mármol con marco de madera, que representa a la Virgen entre San Juan Evangelista y San Judas Tadeo. En 1970 sufrió un incendio y en 2009 fue rehabilitada, según información de la página web de Turismo de La Laguna.
Edificio Cruz Auñón
En cuanto al segundo inmueble adquirido, por 1.496.577,80 euros, se trata del edificio Cruz Auñón, situado en la calle Obispo Rey Redondo, esquina con la calle Viana, para albergar una oficina de información turística. La Junta de Gobierno acordó ayer su adquisición directa por dicha cuantía, autorizando también el gasto, que se dividirá en un millón de euros con cargo a la anualidad 2025, y el resto (496.577,80 euros) con cargo a la de 2026.
Según se recoge en el expediente, en la memoria justificativa se argumenta la adquisición del inmueble en la “necesidad de contar con una oficina de información turística en una ciudad Patrimonio de la Humanidad que se halle dentro del casco histórico, a escasos metros de las casas consistoriales, cercana a las principales plazas de la ciudad y calles peatonales, en un buen estado de conservación y accesibilidad, y su ubicación sea un punto estrátegico para la atención e información turística”, así como para “impulsar la revitalización del casco histórico y conservar un inmueble de gran valor patrimonial”.
En ambos expedientes, se faculta al alcalde para la formalización del contrato de compraventa y se eleva a escritura pública la presente adquisición. Asimismo, se indica que tras el otorgamiento de escritura pública y la pertinente inmatriculación registral de ambos bienes adquiridos, se habrá de proceder a su incorporación en el inventario municipal.