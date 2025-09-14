La Laguna brilla en la Noche del Patrimonio con tradición, arte y memoria

La Laguna brilló ayer durante la celebración de la octava edición de La Noche del Patrimonio, una cita cultural que, este año, ha coincidido con el 25 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco y con las Fiestas del Cristo.
Según indicaron desde el Ayuntamiento, miles de personas se dieron cita en el casco histórico para disfrutar de una programación diversa, gratuita y abierta, con una veintena de actividades que convirtieron plazas, calles y edificios emblemáticos en escenarios vivos de tradición, arte y memoria.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, valoró la jornada como “una muestra de lo que representa nuestra ciudad: una síntesis de culturas, una expresión viva de convivencia y respeto por la memoria; una ciudad con alma que hoy ha latido con fuerza. Hemos visto a niños y niñas, personas mayores, artistas y vecinos compartir espacios, historias y emociones en una celebración compartida, que nos conecta con nuestras raíces y nos proyecta hacia el futuro”.
Por su parte, el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, destacó que “esta edición ha confirmado que La Laguna se muestra como una ciudad que cuida su legado y lo comparte para garantizar su pervivencia para las generaciones futuras. La ciudadanía ha respondido con entusiasmo y cada actividad ha sido una oportunidad para redescubrir la ciudad desde nuevos lenguajes, como la danza, la música y la memoria audiovisual”.
La jornada comenzó con propuestas escénicas desde el mediodía y se extendió hasta casi la medianoche, con una veintena de actividades enmarcadas en las secciones Escena Patrimonio, Patrimonio Abierto, Vive el Patrimonio y Noche de las Tradiciones.
En danza contemporánea, destacó la obra Añil del bailarín invitado Carlos Carvento, interpretada en el claustro del antiguo convento de Santo Domingo, un espacio histórico reconvertido en uno de los principales espacios culturales de la ciudad. Esta sección estuvo reforzada por un recorrido escénico por las calles y plazas de compañías como ARTA Company, La Basal y DUAL, bajo la dirección de Raúl Rugarcía.
Asimismo, importantes edificios históricos, como la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, el Instituto de Canarias Cabrera Pinto y el Museo de Arte Sacro de Santa Clara, mostraron sus secretos en nueve visitas guiadas nocturnas, de la mano de Localiando.
Y la memoria audiovisual tuvo un papel muy significativo en esta edición, con el estreno audiovisual del documental San Benito. Desconocido patrimonio, entre historia, plagas y tradiciones, dirigido por Ángel Pérez Quintero, y el proyecto Colecta Memoria, una propuesta del cineasta Dailo Barco para la recuperación del patrimonio fílmico profesional y amateur, una iniciativa que incorpora el diálogo con la ciudadanía y que ofreció un recorrido novedoso e íntimo por la historia de La Laguna del siglo XX.
Uno de los momentos más emotivos fue el Desfile de la pandorga y los caballitos de fuego por las calles del casco histórico, y en el que participaron más de 400 escolares y vecinos y vecinas, acompañados por gigantes, cabezudos, bandas de música y fanfarrias, rememorando el esplendor y vistosidad de los orígenes de este acto.
La música tradicional también tuvo un papel protagonista con la Noche de las Tradiciones en la plaza del Cristo, con homenajes a vecinos y vecinas que han destacado en la promoción cultural de los pueblos y barrios laguneros, así como las actuaciones de Achamán, Pieles y de un importante grupo de percusión integrado por un centenar de personas.
La Noche del Patrimonio se celebró simultáneamente en las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, consolidando una red cultural única en Europa que sitúa el patrimonio como eje de desarrollo sostenible y cohesión social. En La Laguna, además esta edición ha reforzado el papel de la ciudad como referente cultural y de gestión patrimonial viva, inclusiva y participativa en Canarias, destacaron.
Día grande del Cristo
Esta cita con el arte, el patrimonio y las tradiciones fue la antesala a la celebración hoy del día grande de las fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna. Una jornada que, como cada año, comienza a las 07.00 horas con los repiques a gloria en los campanarios de los templos del casco, continuando, a las 10.15 horas, con la procesión cívico militar, con el Pendón Real, desde las Casas Consistoriales hasta la catedral, en cuya plaza tendrá lugar el acto de recibimiento.
La mañana seguirá con la solemne misa en la catedral, presidida por el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, y posteriormente tendrá lugar la procesión de retorno de la santa imagen hasta su real santuario.
Por la tarde, el atrio de este templo acogerá, a las 19.00 horas, la misa de campaña en la que el acompañamiento litúrgico-musical correrá a cargo de la Agrupación Musical Achamán, Jóvenes Sabandeños. A su término, el Cristo volverá a salir en procesión por las principales calles del casco, visitando los conventos de las monjas Clarisas y Catalinas como es tradición, retornando a la plaza del Cristo para los emblemáticos Fuegos del Risco.