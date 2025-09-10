El Tranvía anuncia importantes cambios por las fiestas del Cristo de La Laguna

Metrotenerife, empresa de transporte público del Cabildo de Tenerife, ha programado un refuerzo especial de la Línea 1 del tranvía este domingo 14 de septiembre, con motivo de la jornada principal de las Fiestas del Cristo de La Laguna.
La Línea 1 operará con una frecuencia de 10 minutos hasta las 20.00 horas y de 7,5 minutos desde las 20.00 hasta la medianoche, cuando concluye el servicio.
Además, tras los fuegos artificiales de la jornada, se pondrán en marcha tres unidades adicionales para atender la demanda. La información de estos servicios está disponible en las redes sociales de Metrotenerife (Facebook, Instagram y X, @tranviatenerife) y en www.metrotenerife.com.
Programa del Día del Cristo
- 07.00 horas: repiques a gloria en la Santa Iglesia Catedral y otros templos.
- 10.00 horas: procesión cívico-militar con el Pendón Real desde las Casas Consistoriales hasta la Catedral, con asistencia de autoridades civiles, militares y consulares.
- 10.45 horas: en la Plaza de la Catedral, recepción de la representación oficial de S.M. el Rey; Eucaristía y procesión de retorno de la venerada imagen del Santísimo Cristo de La Laguna a su Real Santuario.
- 19.00 horas: Eucaristía en el atrio del Real Santuario y procesión por las principales calles de la ciudad.
- 23.00 horas: Fuegos del Risco.
El Día del Cristo
El Día del Cristo se celebra cada 14 de septiembre, coincidiendo con la Exaltación de la Cruz, y constituye el eje central del programa festivo de septiembre en La Laguna. Entre los actos tradicionales destacan la procesión cívico-militar del Pendón Real, la Eucaristía en la Catedral y el posterior traslado de la imagen al Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna, así como los Fuegos del Risco en la noche del día principal.