Edwin Rivera o Love of Lesbian: todas las actuaciones de las Fiestas del Cristo lagunero

La fachada principal del Ayuntamiento de La Laguna acogió ayer la presentación del cartel y el programa de las Fiestas del Cristo 2025. La agenda de esta edición estará compuesta por más de medio centenar de actos culturales, religiosos, deportivos y populares, que se desplegarán en la ciudad entre el 4 y 21 de septiembre.
La presentación de los actos de las Fiestas del Cristo contó con el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el concejal de Fiestas, Dailos González; el esclavo mayor del Cristo, Eladio Alexis Díaz; el rector del santuario, Víctor Álvarez; y el artista lagunero Nareme Melián, autor del cartel oficial de esta edición.
Luis Yeray Gutiérrez remarcó “la grandeza de esta festividad que forma parte del patrimonio intangible de nuestra ciudad y que ha regalado recuerdos imborrables para tantas generaciones de laguneros y laguneras que hemos participado en estos actos desde nuestra infancia”.
Homenaje a la Batalla de Flores en las Fiestas del Cristo
“Ese espíritu es el que nos ha llevado a fortalecer las citas más representativas de las Fiestas del Cristo y a rescatar acciones del pasado que han quedado en esa memoria colectiva pero que no queremos que se diluyan. Un ejemplo es la cabalgata anunciadora que homenajeará la antigua Batalla de Flores que desfilaba por el casco histórico, y que este año retornará de la mano de los grupos del municipio”, añadió.
Por último, el alcalde explicó que se ha diseñado una programación de estas Fiestas del Cristo 2025 pensada para todas las edades, prestando especial atención a actos como el Festival de Mayores (8 de septiembre) y los tres sábados de Feria Infantil (6, 13 y 20 de septiembre), que garantizarán diversión y sorpresas para los más pequeños.
Por su parte, Dailos González puso en valor “la implicación de colectivos, entidades, asociaciones y personas que contribuyen cada año al engrandecimiento de las fiestas más importantes de nuestra ciudad”; y avanzó que la agenda arrancará oficialmente el próximo jueves, 4 de septiembre, con la lectura del pregón, que este año recaerá sobre el Club Baloncesto Canarias.
“A partir de ese momento, se dará paso a un extenso programa que traerá a la ciudad a artistas y grupos de gran renombre y prestigio nacional e internacional como José Vélez, Estrellas de Buenavista Social Club, Love of Lesbian, Edwin Rivera, Marilia Monzón o Locoplaya, entre otros nombres destacados”, añadió el edil.
Tampoco faltarán citas entrañables como el XLVII Festival Sabandeño (6 de septiembre), el concierto de la Sinfónica de Tenerife (día 7), la IV Verbena Inclusiva (día 10), la actuación de Los Cantadores (día 12), el desfile de la Pandorga y los Caballitos de Fuego y la Noche de las Tradiciones (día 13) y la Noche del humor (día 17), en la que tomarán parte Abubukaka y Antonia San Juan.
El deporte también estará presente en las Fiestas del Cristo con la XLIV Carrera Popular del Cristo (6 de septiembre), las distintas etapas de la LXV Vuelta Ciclista a Tenerife que pasarán por la ciudad o la Echo Hy-Race 2k25 y el Torneo de Baloncesto Mixto (en ambos casos, el día 13), entre otros.
Mientras, el esclavo mayor del Cristo detalló los actos religiosos de esta festividad, como es la ceremonia del descendimiento y la procesión del traslado de la imagen del Santísimo Cristo de La Laguna hacia la Catedral (9 de septiembre) o el día grande, con la eucaristía y procesión del retorno, el 14 de septiembre.
Por su parte, Nareme Melián explicó cómo fue el proceso de creación del cartel de este año, “en el que he querido retomar la estética y los orígenes de esta imagen, dando protagonismo absoluto a la talla, con especial atención a su perfil izquierdo, que no suele ser tan habitual en retratos y fotografías”. “A lo largo de estos meses, he podido visualizar la escultura muy de cerca y me ha transmitido una gran belleza, partiendo de su sencillez en la técnica y el proceso. Esa metodología de trabajo despertó en mí la idea de recurrir a elementos cotidianos como los icónicos bolígrafos BIC, combinados con la acuarela, para esbozar este cartel”, señaló.
“Como lagunero es un honor asumir esta responsabilidad y, por ese motivo, he querido reflejar lo que significan estas fiestas con el verde representativo de Anaga, el azul simbolizando nuestro litoral y el rojo asociado a la pasión de Cristo”, concluyó.