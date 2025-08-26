la laguna

La Laguna anuncia importantes cortes de tráfico: fechas y calles afectadas

El Ayuntamiento recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación
Emiten informe ambiental favorable para la protección de 72 casas terreras del casco lagunero
El Ayuntamiento de La Laguna ha informado de que se producirán alteraciones en el tráfico en el entorno de la plaza del Adelantado y el cierre de la calle Consistorio durante esta semana, debido a la celebración de dos actos de relevancia cultural y deportiva en el municipio.

El miércoles 27 y jueves 28 de agosto, con la presentación del cartel y el programa oficial de las Fiestas del Cristo 2025, una cita que marca el inicio de las celebraciones más importantes del calendario lagunero.

El mismo miércoles 27, desde las 14:00 a 22:00 horas, se presentarán las nuevas equipaciones Austral Sport 25/26, acto que también congregará a numerosos asistentes en esta zona del casco histórico.

Debido a estos eventos, el consistorio ha anunciado que los cortes y desvíos de tráfico se aplicarán a partir de mañana miércoles, a las 14:00 horas, afectando a varias calles cercanas a la plaza del Adelantado. El Ayuntamiento recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación y estar atentos a la señalización provisional para evitar contratiempos.

Se recomienda usar rutas alternativas y, en la medida de lo posible, optar por el transporte público para facilitar la movilidad durante ambas jornadas.

