La Laguna anuncia importantes cortes de tráfico: fechas y calles afectadas

El Ayuntamiento de La Laguna ha informado de que se producirán alteraciones en el tráfico en el entorno de la plaza del Adelantado y el cierre de la calle Consistorio durante esta semana, debido a la celebración de dos actos de relevancia cultural y deportiva en el municipio.
El miércoles 27 y jueves 28 de agosto, con la presentación del cartel y el programa oficial de las Fiestas del Cristo 2025, una cita que marca el inicio de las celebraciones más importantes del calendario lagunero.
El mismo miércoles 27, desde las 14:00 a 22:00 horas, se presentarán las nuevas equipaciones Austral Sport 25/26, acto que también congregará a numerosos asistentes en esta zona del casco histórico.
Debido a estos eventos, el consistorio ha anunciado que los cortes y desvíos de tráfico se aplicarán a partir de mañana miércoles, a las 14:00 horas, afectando a varias calles cercanas a la plaza del Adelantado. El Ayuntamiento recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación y estar atentos a la señalización provisional para evitar contratiempos.
Se recomienda usar rutas alternativas y, en la medida de lo posible, optar por el transporte público para facilitar la movilidad durante ambas jornadas.