La Laguna Tenerife-Real Madrid: continuidad contra revolución

Nada que perder, mucho que soñar. La Laguna Tenerife viajó a tierras malagueñas para afrontar el primer frente competitivo de la temporada, coincidiendo con la disputa de la Supercopa Endesa.
Será la tercera presencia aurinegra en el torneo que abre oficialmente el curso 25/26 y la segunda vez que los insulares participan por méritos deportivos, tras su histórico tercer puesto de la campaña pasada. Los tinerfeños cayeron en semifinales en los dos antecedentes anteriores ante el Real Madrid, su rival precisamente de hoy sábado (Martín Carpena, 20:00 hora canaria | DAZN, de manera gratuita previo registro).
Consciente de la dificultad del reto, el grupo de Txus Vidorreta aspira a imponer su versión más irreverente para derrotar al vigente campeón de Liga y campeón en diez ocasiones del certamen. El club blanco acumula siete finales ininterrumpidas de la Supercopa (perdió el año pasado con el Unicaja y ganó las seis anteriores, amén de otras cuatro conseguidas en 1984 y de 2012 a 2015).
Sin Fran Guerra
Los laguneros no contarán con Fran Guerra, que aunque ya entrena con el grupo no está aún al cien por cien. Por otro lado, Van Beck y Aaron Doornekamp, bajas el domingo pasado por distintas molestias, se han perdido varias sesiones y han ido progresivamente sumándose a la dinámica del equipo durante una semana que no pudo contar con Marcelinho Huertas el martes, al haber viajado a la presentación de la liga, en Madrid.
Mientras, el Real Madrid anda pendiente de una de sus caras nuevas, el base francés Theo Maledon, que sufrió una lesión muscular en el aductor corto del muslo izquierdo a principios de la pretemporada; así como de Alberto Abalde, que sufrió una lesión muscular justo en vísperas del reciente Eurobasket y de Mario Hezonja, lesionado también con Croacia. Los tres ya trabajan con el grupo y podrían estar en condiciones de reaparecer. Los blancos no podrán contar con Gaby Deck.
El rival
Aguarda al Canarias un adversario con muchas novedades, tanto en los despachos, como en el banquillo y en un roster todavía si cabe más largo y ambicioso que en los últimos años. La Supercopa Endesa será el estreno oficial de su nuevo director deportivo, el tinerfeño Sergio Rodríguez; y el inicio de la segunda etapa como madridista del técnico Sergio Scariolo 23 años después.
El hasta hace poco seleccionador español contará con un plantel con calidad en todas las posiciones y diseñado para luchar por todos los títulos en litigio. Así, al potencial habitual de Facundo Campazzo, Eddie Tavares, Mario Hezonja, Sergio Llull y compañía hay que añadir hasta seis incorporaciones de mucho nivel, entre ellas el ex aurinegro David Krämer. El exterior alemán se mide por primera vez ante sus excompañeros.
La llegada del mencionado Maledon, procedente del Asvel Lyon; la apuesta por jóvenes talentos como el alero italiano Gabriele Procida, ex Alba Berlín; o el ala pívot murciano Izan Almansa; y, sobre todo, los fichajes de dos extracomunitarios como Chuma Okeke y Trey Lyles (848 partidos entre los dos en la NBA) para reforzar el tres y el cuatro, han ampliado mucho su catálogo de recursos y han aumentado todavía más el perfil atlético de un equipo, que en su rodaje estival ha firmado un balance de 4/1.
La Laguna Tenerife, por su parte, se planta en la capital de la Costa del Sol con un roster donde repiten hasta once jugadores y cuatro fichajes (Van Beck, Rokas Giedraitis, Héctor Alderete y la apuesta de futuro, Dylan Bordón).
Txus Vidorreta: “Estar en la Supercopa ya es un éxito”
A las puertas de la Supercopa Endesa que se disputa este fin de semana en Málaga, el técnico Txus Vidorreta declaró que la presencia de su equipo en el torneo “ya es un éxito” al haber acabado el pasado curso entre los cuatro mejores de la competición.
Es por ello que La Laguna Tenerife viaja a la Costa del Sol “con mucha ilusión” pero también con el objetivo “de dar la sorpresa” ante un rival “de muchísimo potencial con jugadores de altísimo nivel” como es el Real Madrid.
Según el entrenador aurinegro, el conjunto madridista es “el claro favorito” y aunque haya cambios en la plantilla con la llegada de Sergio Scariolo, Vidorreta considera que se mantiene “la columna vertebral” del grupo que fue campeón de liga el pasado junio.
“Los dos equipos vamos a jugar un baloncesto serio, ordenado, basado en un buen tono defensivo y en intentar sacar ventajas donde las tengamos”, dijo.
Vidorreta espera contar con toda su plantilla salvo con Fran Guerra, que se resintió en uno de los encuentros amistosos de pretemporada y desde entonces, ha trabajado en un 30-40% de intensidad que hace “inviable” que el pívot grancanario pueda competir hoy sábado.
Por su parte, se espera que los jugadores Wesley Van Beck y Aaron Doornekamp, ausentes en la Copa Canarias, hagan el último entrenamiento con normalidad y entren en la convocatoria.
Vidorreta cree que este año el club ha hecho “una plantilla redonda” pero advierte de que “el listón está alto” y que es momento de “demostrar con resultados”.
Más allá de esta Supercopa Endesa, el entrenador señaló que el objetivo vuelve a ser “estar en la lucha por los ocho primeros puestos”; algo que “no depende sólo de ti, sino también de cómo lo hagan los demás”