La Laguna Tenerife bate récord histórico de abonados: ya supera los 4.500

La Laguna Tenerife ha rebasado la barrera de los 4.500 abonados al acumular exactamente los 4.511, cifra récord en la historia del club, que hasta ahora constituían los 4.203 del curso pasado.
La entidad aurinegra informa en un comunicado de que ha paralizado temporalmente su campaña de abonos para activar este miércoles la venta de entradas para el amistoso de este domingo día 21 ante el Dreamland Gran Canaria (Santiago Martín, 17:00), partido de vuelta de la Copa Canaria que organizará la Radio Televisión Canaria.
Los abonados para la campaña 25/26 podrán acceder de manera gratuita a este encuentro y las entradas para los no abonados se pondrán a la venta en los asientos disponibles, a partir de este miércoles, al precio único de 10 euros.
El choque de este domingo estará incluido en el abono párking.