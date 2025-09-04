La Orotava tendrá un plan específico frente al riesgo volcánico

El Ayuntamiento de La Orotava acogió ayer una reunión de coordinación con el Cabildo de Tenerife para comenzar a trabajar en la actualización del Plan Municipal de Emergencias con un plan de actuación específico frente al riesgo volcánico.
El alcalde, Francisco Linares, presidió la reunión y anunció que, aunque no existe riesgo inmediato, “sí queremos estar lo mejor preparados por si en algún momento tuviéramos que hacer frente a una situación de riesgo volcánico”.
Tanto el mandatario como el concejal de Seguridad, Narciso Pérez, coincidieron en que “no se trata de alarmar a nadie, sino de trabajar desde la prevención y que nuestros servicios de emergencias estén los mejor preparados posible para atender este tipo de situaciones”.
Linares también subrayó que se “trabajará de la mano del Cabildo de Tenerife en la formación de la población en materia de prevención y cómo saber actuar en este tipo de situaciones”.