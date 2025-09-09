La Palma tendría la sede del Centro Nacional de Vulcanología y Tenerife una subsede científica

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, confirmó ayer que las islas de La Palma y Tenerife han cerrado una propuesta conjunta para acoger el futuro Centro Nacional de Vulcanología, en la que, según indicó, La Palma será la sede principal administrativa y Tenerife contará con una subsede asociada al Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).
La propuesta se incluye en el proceso abierto por el Gobierno de España, el pasado día 2, para la descentralización de organismos estatales, en este caso el Centro Nacional de Vulcanología, al que puede optar cualquier territorio de España en base a unas condiciones marcadas.
“No se entendería que el centro de estudio de volcanes se destinara a otro lugar que no fuera Canarias, tanto por lo ocurrido en La Palma como por lo que sucede en el Teide”, en cuanto a los enjambres sísmicos, afirmó Sergio Rodríguez, tras recordar que ambas instituciones llevan meses trabajando en un convenio que refuerza las opciones de Canarias en esta concurrencia estatal.
La candidatura, explicó Rodríguez, busca evitar duplicidades y apoyarse en la experiencia ya acumulada en la investigación, “con el planteamiento de que la sede administrativa esté en nuestra isla y que la subsede aproveche el trabajo desarrollado por Involcan en Tenerife, justo lo contrario de lo que ocurre con el Instituto de Astrofísica de Canarias”.
El convenio contempla la colaboración del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y del propio Involcan, ambos dependientes del Cabildo de Tenerife, junto al conocimiento científico generado en La Palma.
Además, el proyecto cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias, que ya había señalado en los decretos de reconstrucción un terreno en El Paso, adquirido por el ayuntamiento, como emplazamiento para el centro.
Rodríguez destacó que la propuesta conjunta garantiza una candidatura más sólida que si cada isla concurriese por separado y adelantó que el objetivo es presentar la documentación “cuanto antes”, dado que la resolución deberá producirse este mismo año.
Cabe recordar que la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, anunció el pasado miércoles que se había acordado una candidatura conjunta con La Palma para reforzar las posibilidades de que Canarias albergue dicho centro.
Críticas del PSOE De Tenerife
Ante este anuncio, la secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, acusó la pasada semana a la presidenta insular de “debilitar las opciones de Tenerife” al promover esta candidatura conjunta con La Palma. Raya recordó que el Pleno del Cabildo aprobó por unanimidad, a propuesta del grupo socialista, una moción para instar al Gobierno de España y al de Canarias a que la sede de dicha entidad se ubique en Tenerife, así como a mantener el esfuerzo del Cabildo en su defensa. “No hablamos de un deseo, sino de un mandato institucional firmado por todos los portavoces”, destacó.
La dirigente socialista subrayó que Tenerife es la isla con mayor riesgo volcánico de España y que Involcan “acumula décadas de experiencia científica, formación y divulgación, con un prestigio internacional que avala que la sede debe estar aquí”. En este sentido, denunció que la presidenta insular “ha preferido plegarse a los intereses de su partido, situando a La Palma en una posición prioritaria dentro de la candidatura y relegando a Tenerife”.
“Con esta maniobra, Dávila no solo traiciona lo acordado en el Cabildo, sino que divide fuerzas y resta opciones reales a Tenerife en el proceso abierto por el Gobierno de España”, advirtió.
Asimismo, Tamara Raya calificó de “incoherencia” que la presidenta “presuma” del mayor simulacro volcánico realizado en Canarias para preparar a la población “y, al mismo tiempo, renuncie a defender que la sede del organismo nacional esté en Tenerife”.