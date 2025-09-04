Tenerife y La Palma se unen para albergar el Centro de Vulcanología

Los cabildos de Tenerife y La Palma han llegado a un acuerdo para presentar una candidatura conjunta para que Canarias albergue la sede del Centro Nacional de Vulcanología, según anunció ayer la presidenta tinerfeña, Rosa Dávila, quien apuntó que la sede administrativa estaría en La Palma “y desde Tenerife los centros de investigación, que tienen una larga trayectoria, van a estar participando en ese consorcio”, en línea con el modelo del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).
Así se expresó Dávila en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, junto con el vicepresidente insular, Lope Afonso, después de que el Consejo de Ministros aprobara, el pasado martes, el inicio del procedimiento para la determinación de la sede del centro, abriéndolo a toda España. “De ahí la importancia de ir de la mano los dos cabildos, y con el respaldo del Gobierno de Canarias”, para tener una candidatura “más sólida”, porque “creemos que el centro tiene que estar en Canarias”, indicó.
“Y la manera de garantizarlo no es el enfrentamiento, presentar candidaturas separadas, sino una candidatura conjunta”, enfatizó, y que será, “sin lugar a dudas, la más sólida y la más importante por los lugares donde se tiene que localizar, la capacidad en investigación y por sentido común”, remarcó.
En cuanto a los acuerdos del Consejo de Gobierno, Rosa Dávila detalló que se aprobó la licitación, por 3,3 millones de euros, del proyecto para la mejora paisajística y refuerzo de taludes en la TF-1 a la altura del MercaTenerife.
En concreto, la mejora paisajística abarca una parcela de cerca de 60.000 metros cuadrados en el tramo de acceso a Santa Cruz desde el Sur, y se reforzarán los taludes ubicados a la altura de MercaTenerife, en el margen derecho y en sentido sur, en el tramo comprendido entre la capital y el enlace con MercaTenerife.
Mirador de la Centinela
El Consejo de Gobierno también dio luz verde al expediente de contratación para las obras de restauración y rehabilitación del Mirador de la Centinela ubicado entre los municipios de San Miguel y Arona. Las obras suponen una inversión de 1,4 millones y cuentan con un plazo de ejecución de 9 meses.
El proyecto cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias y ambos ayuntamientos y tiene como objetivo impulsar un recurso que cuenta con gran potencial tanto desde el punto de vista patrimonial al encontrarse en la zona de mayor singularidad y diversidad arqueológica de la Isla, como desde el ámbito socioeconómico. De esta forma, se plantea la adecuación de la totalidad del inmueble y la instalación en su planta inferior de un centro de interpretación vinculado al patrimonio arqueológico de la Comarca de Abona y específicamente de los yacimientos rupestres.
Además, el Consejo de Gobierno aprobó la convocatoria y las bases reguladoras de las subvenciones a los ayuntamientos de la Islas de menos de 30.000 habitantes o entidades públicas dependientes para la realización de proyectos que contribuyan al impulso de las políticas de diversidad sexual, familiar y de género en el territorio insular. El importe asciende a 60.000 euros y el objeto de la subvención es la promoción de las políticas públicas LGBTIQA+.
También se dio luz verde al encargo a la empresa pública Gesplan para la ejecución del servicio de actuaciones de recuperación de las especies protegidas y amenazadas de la Isla, con un presupuesto que ronda los 600.000 euros y cuya ejecución se prolongará hasta noviembre de 2028.
Eficiencia energética
Asimismo, se aprobó una inversión de 1,5 millones para mejorar la eficiencia energética de 19 inmuebles propiedad del Cabildo, con el fin de implantar sistemas de autoconsumo eléctrico mediante energía solar fotovoltaica, como el Estadio Heliodoro Rodríguez López, la Casa La Miel-Casa del Vino en El Sauzal o el Recinto Ferial, entre otros.
Y en el área de Cultura y Museos de Tenerife se acordó la ampliación de la vigencia del Plan de Infraestructuras Culturales 2016–2028 hasta 2029, para dar respuesta a las dificultades de ejecución en plazo que han manifestado diversos ayuntamientos para concluir actuaciones ya financiadas.
Mientras, Lope Afonso indicó también que se aprobó un expediente de modificación presupuestaria, que irá al próximo pleno y que incluye el encargo a Gesplan para la redacción del proyecto del futuro centro insular de protección de animales, una partida para mejoras en el polígono de Güímar o una aportación de 842.000 euros a Balten, entre otros.