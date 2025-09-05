Las cosas que tienes que saber si quieres venir a Canarias, versión “nos pasamos el límite”

Un nuevo vídeo de TikTok, publicado en las últimas horas por la usuaria anapologíax, se ha hecho viral al poner sobre la mesa algunos de los problemas más delicados que vive el Archipiélago por la presión turística y el crecimiento poblacional. La joven lanza un duro mensaje que ya acumula miles de visualizaciones en redes.
En su intervención, advierte que “si quieres visitar o venir a vivir a Canarias, debes saber que cada vez más gente significa más aguas fecales, nuestro sistema de alcantarillado no está diseñado para tanta gente y cada día se vierten al mar, solo en Tenerife, más de 50 millones de litros de caca, con toallitas y todo, lo que implica más playas cerradas porque están plagadísimas de bacterias que nos están enfermando”.
La creadora del vídeo también pone el foco en el colapso sanitario: “En casos graves, puedes ir a urgencias, pero lo más probable es que tengas que esperar hasta 24 horas en camillas apiladas en un cuartito o en el mismo pasillo, porque no hay recursos para tanta gente”.
El tráfico y la masificación son otro de los puntos que señala: “Que te pones mejor y te apetece coger el coche y visitar lugares: tranquilo que el colapso se aplica a todo. Te vas a encontrar colas, coches mal aparcados. Lo que no vas a encontrar es tranquilidad”.
En tono crítico, la tiktoker asegura que “el Gobierno de Canarias piensa en ti: hablan de agrandar carreteras y expropiar viviendas a los canarios para que no te falte de nada, lo que implica más cemento, que está tapando para siempre lo más bonito de las Islas, que es su naturaleza. A este ritmo se prevé la desaparición del 80 por ciento de nuestras playas”.
La denuncia también alcanza proyectos polémicos: “Obras ilegales, como el macroproyecto hotelero de Cuna del Alma o el Circuito del Motor, siguen adelante mientras destruyen cientos de metros cuadrados de paisajes, vegetación y fauna únicas en el mundo, además de un importante yacimiento arqueológico. Esto es irreversible”.
Por último, advierte de los efectos sociales del turismo masivo: “Más turismo significa menos viviendas para nosotros y cada vez más caras. Significa menos agua, porque para que la disfrutes en la piscina de tu hotel y campos de golf nos la cortan a nosotros para ahorrar. 18 millones de turistas y casi 30.000 nuevos residentes al año. Más gente significa más pobreza, y no hablo de quienes vienen aquí por necesidad”.
