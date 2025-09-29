Laura Rodríguez y Yare Cocera se coronan en la XIV edición de la Maspalomas Open Water

La décimo cuarta edición de la Maspalomas Open Water Gran Canaria dejó imágenes espectaculares, emociones intensas y actuaciones memorables en una jornada marcada por el calor —con temperaturas que alcanzaron los 42 grados— y la participación de más de 330 nadadores provenientes de una treintena de clubes.
Los grandes protagonistas fueron Laura Rodríguez Santaeularia, representante internacional de España en aguas abiertas, y Yare Cocera, quienes se impusieron en la distancia reina de 7.400 metros. Ambos se llevaron el triunfo tras completar un recorrido exigente entre la playa de El Pajar y el Faro de Maspalomas.
Laura Rodríguez cumple con los pronósticos
La joven nadadora catalana, con amplia experiencia en el circuito internacional, no dejó margen a la sorpresa. Laura Rodríguez firmó un tiempo de 1:47:52, lo que le permitió proclamarse vencedora absoluta en la categoría femenina y lograr el tercer mejor tiempo de la clasificación general, compitiendo de tú a tú con los mejores nadadores masculinos.
Rodríguez, de 23 años, destacó tras la prueba que “Maspalomas es un lugar increíble para nadar. El ambiente, el público y el entorno hacen que sea una experiencia única”. Su victoria refrenda su candidatura a convertirse en una de las grandes referencias de la natación en aguas abiertas en España.
Yare Cocera, victoria entre el esfuerzo y la estrategia
En la categoría masculina, el canario Yare Cocera se alzó con el triunfo tras una batalla intensa con Álvaro Cabrera, al que superó con un tiempo final de 1:39:03. Cabrera fue segundo (1:42:36), mientras que Enrique Mata completó el podio con 1:48:41.
Tras la llegada, Cocera reconoció lo exigente del recorrido, marcado por el calor y las condiciones del mar, pero celebró “haber podido imponer mi ritmo desde el inicio y mantener la ventaja”.
Competencia ajustada en los 2.000 metros
La distancia intermedia de 2.000 metros ofreció uno de los finales más apretados del evento. José Antonio Quiles se llevó la victoria por apenas unos segundos con un crono de 25:15, seguido muy de cerca por Unai Cocera (25:18) y Daniel Santana (25:21).
En la prueba femenina, Sheila Pulido se impuso con claridad con un tiempo de 28:22, seguida por Valeria Pulido (28:46) y Sybille Bouchet (28:52), en una prueba marcada por la buena organización y el altísimo nivel de las participantes.
La distancia Promo (1.000 m) también tuvo protagonistas
En la modalidad más accesible, pero no por ello menos competitiva, los 1.000 metros, el joven Hugo Santos detuvo el crono en 13:56, siendo el más rápido entre los hombres, mientras que Amaya Fuentes, con 13:59, fue la más veloz entre las mujeres. La emoción se mantuvo hasta el último metro, con Dácil Jover (14:00) y Jon Marián (15:47) completando los primeros puestos.
La prueba contó con dos invitados de excepción: David Meca, múltiple campeón mundial en aguas abiertas, y el triatleta Iván Raña, leyenda del deporte español. Ambos participaron en la jornada y destacaron el nivel organizativo del evento, así como la belleza natural del recorrido. Meca, que apadrina la prueba, subrayó el compromiso de la organización con la sostenibilidad y la experiencia del deportista.
Raña, por su parte, completó los 2.000 metros y afirmó que “Gran Canaria ofrece condiciones inmejorables para entrenar y competir. Es un paraíso para el deporte”.
Maspalomas, consolidada como referente nacional
Con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y diversas entidades públicas y privadas, la Maspalomas Open Water se consolida como una de las grandes citas del calendario de aguas abiertas en España.
El concejal de Deportes, Ramón Suárez, señaló que “el crecimiento de esta prueba año tras año demuestra que Maspalomas ya es un destino imprescindible para los amantes de las travesías en aguas abiertas”.