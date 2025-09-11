La gestión del aceite usado transforma el residuo en nuevos recursos de valor

El año pasado, se recuperaron en Canarias unas 6.355 toneladas de aceites usados procedentes de motores de vehículos y maquinaria industrial a través de Sigaus, el sistema encargado de la gestión de este residuo peligroso en España. Esta recogida se realizó en 2.990 establecimientos de múltiples sectores ubicados en 85 municipios. Entre ellos, los talleres mecánicos representaron el 54% del total de puntos generadores.
En cumplimiento de los objetivos ecológicos establecidos por ley, la totalidad del residuo fue recuperado y evaluado; en este caso, mediante procesos de regeneración. Con ello, se evita su potencial impacto negativo sobre el medio ambiente y aprovechable como materia prima.
Al final su vida útil, el aceite industrial se transforma en un residuo potencialmente contaminante debido a la presencia de metales pesados y otras sustancias tóxicas, que puede afectar negativamente al entorno y a la salud de las personas si no se gestiona adecuadamente. Por su papel fundamental en múltiples aplicaciones, el aceite está presente en todo tipo de instalaciones y subsectores, desde la automoción a la industria o la agricultura, lo que hace que, además, el residuo resultante se genere de forma muy dispersa por el territorio.
Aunque el mayor volumen se concentra en áreas con alta densidad de población y fuerte actividad económica, la generación del aceite usado se extiende también al medio rural y a zonas alejadas de los grandes núcleos urbanos, lo que exige un sistema logístico de gran capilaridad.
“Una de las premisas básicas de nuestro funcionamiento es el servicio universal”, indica Eduardo de Lecea, director general de Sigaus “Recogemos en cualquier punto de generación del país, gracias a nuestros acuerdos con prácticamente todas las empresas gestoras que operan en el territorio nacional. Aseguramos así la recuperación de 6.355 toneladas de aceite industrial usado durante el pasado año, a través de 8.401 operaciones de recogida en 85 municipios canarios”.
El 7% de este volumen salió del medio rural: 420 toneladas generadas en 252 establecimientos. La actividad de recogida fue especialmente intensa en la montaña, donde se recuperaron 4.183 toneladas en 2.046 emplazamientos. La separación del aceite usado en demarcaciones no urbanas es particularmente importante en los alrededores de los espacios naturales protegidos. En 2024, se recolectaron 672 toneladas en 408 instalaciones ubicadas en enclaves como las Reservas de la Biosfera de Fuerteventura, La Palma, Lanzarote y La Gomera, así como en los parques de Pilancones y Los Volcanes, entre otros.
La gestión del aceite gastado permite procesar el residuo en nuevos recursos. En la fase de pretratamiento, hacia la revalorización, se eliminan impurezas como agua y sedimentos.