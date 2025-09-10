‘Lo sabrá Madrid’, nuevo single de la cantautora canaria Beatriz Martín

La música tiene el poder de tender puentes entre lugares, recuerdos y emociones. Eso es precisamente lo que logra Beatriz Martín con su nuevo single ‘Lo sabrá Madrid’, disponible ya en todas las plataformas digitales.
Cantautora de raíces canarias, Beatriz vuelve a demostrar que su mayor fortaleza está en la composición honesta, visceral y cargada de imágenes poéticas. En esta ocasión, Madrid se convierte en escenario y metáfora: una ciudad que guarda secretos, que ha sido testigo de amores, despedidas y sueños compartidos.
La producción ha estado a cargo de Sergio Sancho, músico y productor con una trayectoria reconocida dentro del panorama musical español. Su capacidad para combinar arreglos delicados con una sonoridad fresca y contemporánea convierte ‘Lo sabrá Madrid’ en un tema con una fuerza especial, equilibrando lo íntimo con lo universal.
El single cuenta también con la participación del artista cubano- español residente en Madrid Jan Cruz, cuya voz se entrelaza con la de Beatriz en un diálogo musical lleno de complicidad. La colaboración aporta un matiz único a la canción, convirtiéndola en un dueto emocionante que deja huella desde la primera escucha.
Una historia contada en primera persona
‘Lo sabrá Madrid’ no es solo una canción, es una declaración de intenciones. Habla de lo que sentimos y muchas veces callamos, de esa certeza que solo algunos lugares conocen y guardan. Beatriz logra transmitir con sus versos la fragilidad y la fuerza de lo vivido, acompañada de una interpretación vocal que traspasa la piel. “Siempre he pensado que la música es un refugio. Esta canción nace de un recuerdo muy personal que, con el tiempo, se ha transformado en algo que pertenece a todos. Madrid es el escenario, pero podría ser cualquier ciudad que nos ha marcado para siempre”, explica la cantautora.
Con este lanzamiento, Beatriz Martín reafirma su lugar dentro de la nueva generación de cantautoras españolas. Su trayectoria, marcada por la búsqueda constante de la autenticidad, la ha llevado a conectar con un público cada vez más amplio, que encuentra en su música un espejo en el que reconocerse.
Su voz, su forma de narrar y la elección de contar con el productor Sergio Sancho reflejan una apuesta clara por la calidad artística y por canciones que trascienden modas.