Parecía una inspección más en Canarias, pero las marcas de algunas cajas del contenedor alertaron a los agentes: no sólo viajaba carne en ellas

Tendría un valor en el mercado ilegal de más de 3,5 millones de euros, se encontraba escondida entre bultos de carne congelada
contenedor de droga
La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han intervenido en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria 130 kilos de cocaína que se encontraba oculta en un contenedor procedente de Brasil. La valoración de la sustancia estupefaciente aprehendida habría alcanzado tras su venta en el mercado ilegal más de 3.500.000 euros.

La operación se efectuó el pasado 22 de septiembre, cuando funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Canarias, con participación de la Policía Nacional, detectaron la droga al realizar un control físico en el Centro de Inspección Portuaria sobre un contenedor procedente de Paranagua (Brasil), con destino Tenerife.

Una vez iniciada la inspección física, se observó al fondo del contenedor la presencia de cajas marcadas, en cuya interior junto con la carne, se hallaron 107 paquetes de una sustancia que dio positivo en el narco-test por cocaína.

A partir de ese momento, se procedió a la aprehensión de la sustancia estupefaciente y los hechos se pusieron en conocimiento del Juzgado de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria.

