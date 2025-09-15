La Guardia Civil refuerza su presencia en Canarias con 169 nuevos efectivos

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció este lunes, desde la Subdelegación del Gobierno en Tenerife, la incorporación de 169 efectivos de la Guardia Civil al Archipiélago desde este verano.
Las islas que han recibido un mayor número de agentes son Tenerife, con 66, y Fuerteventura, con 30.
A continuación, se sitúan Gran Canaria con 27, Lanzarote con 20, La Palma con 13, La Gomera con 10 y El Hierro con 3.
Más efectivos de la Guardia Civil en los próximos meses
Torres señaló que se trata de un compromiso del Gobierno de España y del Ministerio del Interior con Canarias y destacó que responde a una demanda planteada por cabildos y ayuntamientos.
Explicó que estos funcionarios, que se encuentran en su periodo de prácticas desde julio, forman parte de un refuerzo solicitado por las administraciones locales.
El ministro reiteró que los efectivos destinados en Canarias continuarán aumentando en los próximos meses.
En los últimos meses también se han incorporado un teniente coronel para la Zona de Canarias, un comandante para la Compañía de Vecindario y un sargento para el CCRV (sistema de cámaras de seguridad) de Canarias.