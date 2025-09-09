Mata a su madre a puñaladas en Canarias

La Policía Nacional arrestó a Esteban Amadeo G. P., acusado de acabar con la vida de su madre en la vivienda que compartían en el barrio de San Lorenzo. El crimen se produjo en torno a las 21.00 horas de este lunes, en una casa situada en el área conocida como diseminado de Siete Puertas.
Según informó Canarias 7, el aviso a los servicios de emergencia se produjo tras una agresión en el interior del domicilio. Cuando los equipos sanitarios y policiales llegaron, encontraron al detenido con una herida sangrante en la mano y, junto a él, el cuerpo sin vida de su madre, de 78 años, que presentaba múltiples puñaladas, la mayoría en la zona del tórax. El propio arrestado aseguró que la lesión en su mano se la había causado él mismo durante el ataque.
Los agentes procedieron a su detención y, de manera simultánea, fue atendido por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), que había desplazado una ambulancia de soporte vital básico. El suceso ha generado conmoción entre los pocos vecinos que residen en la zona.
Poco después llegaron al lugar efectivos del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica, encargados de las diligencias para esclarecer las circunstancias de este homicidio. Asimismo, se desplazó hasta la vivienda la comitiva judicial de guardia junto con los forenses, que realizaron el levantamiento del cadáver.