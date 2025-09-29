Encuentran a Miroslawa, que había desaparecido en Tenerife

La asociación SOS Desaparecidos ha desactivado la alerta para localizar a Miroslawa B., de 51 años, a quien se le había perdido la pista el pasado 27 de septiembre en el Fraile, Arona (Tenerife).
La mujer , a quien se describía con una estatura de 1,61 metros, complexión normal, pelo negro y rizado, ojos azules y diferentes tatuajes, ha sido localizada gracias a la colaboración ciudadana y a la difusión.
🔕 DESACTIVADA #sosdesaparecidos #Desaparecido #Missing #España #Arona #Tenerife#SantaCruzdeTenerife— ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) September 29, 2025
Fuente: sosdesaparecidos
Desde la asociación piden a todas aquellas personas que puedan aportar cualquier otra información de un desaparecido, que se dirijan a los teléfonos 868 286 726 o al correo info@sosdesaparecidos.es.
Es el caso de Francisco D. Borja M., desaparecido en Canarias desde este domingo 28 de septiembre.
Al hombre, de 52 años y en situación de “alta vulnerabilidad”, se le perdió la pista en Las Palmas de Gran Canaria y, tal y como figura en el cartel de búsqueda, mide 170/172 metros de estatura, es de complexión normal, tiene el pelo canoso y los ojos castaños.