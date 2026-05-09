La Aemet prevé lluvias en Canarias y avisa de viento fuerte en las cumbres de Tenerife

La previsión meteorológica para este sábado 9 de mayo en Canarias anticipa un predominio de cielos nubosos y lluvias débiles en el norte y este de las islas. La Aemet prevé temperaturas estables con máximas de 24 grados y rachas de viento muy fuertes en las zonas altas de Tenerife.
Inestabilidad en las vertientes norte y este
El archipiélago afronta una jornada marcada por la nubosidad persistente. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los cielos estarán cubiertos principalmente en el norte y el este. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala que las precipitaciones serán ocasionales, afectando con mayor probabilidad a las zonas bajas durante la madrugada y a las medianías orientales hasta bien entrada la tarde.
En las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, la tónica será similar durante la primera mitad del día. La nubosidad tenderá a remitir a partir del mediodía en las vertientes oeste, aunque no se descartan chubascos aislados en las medianías orientadas al este de Gran Canaria.
Temperaturas y viento en el Teide
Los termómetros apenas registrarán variaciones significativas respecto a las jornadas anteriores. En la isla de Tenerife, se esperan máximas de 24 grados, mientras que la mínima regional se ubicará en El Hierro con 11 grados. Por su parte, en Las Palmas de Gran Canaria, los valores oscilarán entre los 17 de mínima y los 21 de máxima.
El viento será un factor determinante en las cumbres. Mientras que en costas predominarán las brisas y el viento flojo del noroeste, en las zonas altas soplará con intensidad de componente oeste. La Aemet advierte de la posibilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes en el Teide, lo que requiere precaución en las zonas de alta montaña.