La Aemet avisa de un giro con posibles lluvias este martes en Canarias

El tiempo en Canarias dará un pequeño cambio a partir de este mañana, 5 de mayo. Tras un fin de de semana marcado por los cielos poco nubosos, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) introduce ahora un matiz importante para los próximos días: no se descartan precipitaciones en el Archipiélago.
Para la jornada del martes, la agencia apunta a intervalos nubosos, con predominio de nubes bajas en las vertientes norte y presencia de nubosidad media y alta en el resto. Aunque en general serán débiles, podrían registrarse lluvias ocasionales, especialmente en las cumbres de Tenerife.
Este escenario contrasta con hoy lunes, cuando seguirán predominando los cielos poco nubosos y el ambiente estable, con tan solo algunos intervalos de nubes en zonas del norte y este a primeras y últimas horas del día.
Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o en ligero ascenso este martes, con valores que rondarán los 19 grados de mínima y entre 23 y 24 de máxima en las capitales. El viento soplará moderado del noreste, con mayor intensidad en medianías y rachas más fuertes en zonas expuestas.
De cara a los días siguientes, la tendencia volverá a ser más estable, aunque con intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles en zonas del interior de las islas de mayor relieve, sobre todo en Tenerife. Además, se espera un ligero descenso térmico a partir del miércoles y jueves.
En resumen, Canarias afronta un cambio de tiempo suave pero perceptible, con más nubes y la posibilidad de lluvias débiles tras varios días de estabilidad atmosférica.