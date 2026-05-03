El archipiélago canario se prepara para un escenario meteorológico complejo. Según los últimos datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el tiempo en Canarias en mayo y durante el resto del trimestre (junio y julio) presenta una tendencia clara hacia el aumento de las temperaturas, situándose por encima de los valores considerados normales para esta época del año. Los modelos predictivos arrojan una probabilidad del 40% de que vivamos meses más calurosos de lo habitual, lo que podría suponer un adelanto térmico del verano en las islas.
Esta previsión se basa en la comparativa con el promedio del periodo de referencia 1991-2020. En este contexto, lo que los expertos denominan “normal” podría verse superado en gran parte de la geografía insular, afectando tanto a las zonas de costa como a las medianías, donde la sensación térmica podría ser especialmente elevada si se combinan estos episodios con la llegada de polvo en suspensión o calima.
El tiempo en Canarias: el calor gana terreno en las Islas
La actualización de la Aemet para el periodo comprendido entre mayo, junio y julio sitúa a Canarias en un escenario de vigilancia. Aunque en la Península las probabilidades de un calor inusual suben hasta el 50% o 60%, en el Archipiélago el tiempo en Canarias se moverá en una horquilla de probabilidad del 40% para un escenario “más cálido”, un 35% para valores “normales” y solo un 25% de que el trimestre resulte más frío de lo habitual.
Es fundamental entender que esta predicción trimestral no descarta episodios puntuales de descenso térmico. La meteorología es dinámica, y aunque la tendencia general sea al alza, pueden producirse danas o entradas de aire atlántico que refresquen el ambiente de forma temporal. Sin embargo, la estadística pesa: cuatro de cada diez escenarios analizados por los superordenadores de la Aemet apuntan a un trimestre de sudor y termómetros disparados.
La incertidumbre de las lluvias en el Archipiélago
Si en las temperaturas hay una tendencia marcada, en lo que respecta a las precipitaciones el tiempo en Canarias mayo entra en una zona de sombras. La Aemet ha sido tajante: “las incertidumbres son muy altas”. No existe una tendencia clara que permita asegurar si los próximos meses serán secos o húmedos en la mayor parte del país.
No obstante, hay un matiz importante para Canarias. Los datos sugieren una probabilidad del 40% de que el trimestre sea más lluvioso de lo normal en ambos archipiélagos (Canarias y Baleares), frente a un 25% de probabilidad de que sea más seco. Esto podría traducirse en episodios de lluvias intensas pero breves, típicas de la inestabilidad primaveral, que no necesariamente aliviarían el déficit hídrico de las islas pero sí marcarían un alivio térmico momentáneo.
Un contexto global de temperaturas al alza
El pronóstico para el tiempo en Canarias mayo no es un hecho aislado. La tendencia se repite en el área mediterránea y el Cantábrico, donde la probabilidad de calor extremo sube hasta el 60%. La resiliencia del sector turístico y la gestión de recursos hídricos en Canarias dependen en gran medida de que estas previsiones se cumplan de forma moderada y no a través de olas de calor persistentes que puedan comprometer la seguridad o la salud.
Desde la Agencia Estatal de Meteorología recuerdan que estos valores se refieren al conjunto de los 90 días del trimestre. En términos prácticos, esto significa que los canarios debemos estar preparados para un final de primavera y un inicio de verano con noches tropicales más frecuentes y jornadas de sol intenso.
¿Qué significa “más cálido de lo normal”?
Para los técnicos de la Aemet, el término normal se refiere a la media estadística calculada entre 1991 y 2020. Si la predicción se cumple, los habitantes de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y el resto de los municipios insulares experimentarán desviaciones positivas de temperatura que podrían oscilar entre 1 y 3 grados por encima de la media histórica diaria.
Este aumento, aunque parezca ligero, tiene un impacto directo en el consumo energético por el uso de aire acondicionado y en el comportamiento de la biodiversidad local. El seguimiento diario del tiempo en Canarias mayo será vital para confirmar si estas probabilidades se materializan en una realidad climática persistente.