La Aemet avisa de posibles lluvias esta tarde en Tenerife y La Palma pese al tiempo estable en Canarias

La Aemet apunta a un martes marcado por la estabilidad en Canarias, aunque con un matiz relevante: no se descartan lluvias débiles y ocasionales durante la tarde en zonas del interior de Tenerife y La Palma. Se trata del fenómeno más destacado de una jornada sin avisos meteorológicos activos.
Durante el día, predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas en general. También se espera nubosidad baja en el norte y este de las Islas, sobre todo en horas nocturnas, sin grandes cambios en el tiempo.
Posibles lluvias en las islas occidentales
Según la previsión de la Aemet, el punto de atención está en las islas de Tenerife y La Palma, donde podrían registrarse precipitaciones débiles por la tarde, principalmente en zonas de interior.
Aunque no serán generalizadas, sí suponen el elemento más destacado del parte.
Temperaturas suaves y sin cambios
En cuanto a las temperaturas, se mantendrán estables, con pocos cambios respecto a días anteriores.
Las capitales de provincia registrarán valores agradables:
- Las Palmas de Gran Canaria: entre 19 y 22 grados
- Santa Cruz de Tenerife: entre 18 y 23 grados
Viento moderado con rachas fuertes en la costa
El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas costeras del noroeste y sureste durante la tarde.
En medianías y cumbres será más flojo y variable, aunque en las zonas altas de Tenerife podría soplar del suroeste con mayor intensidad en algunos momentos.
Sin avisos meteorológicos activos
La Aemet no ha activado avisos meteorológicos para este martes, lo que confirma una situación general de tranquilidad en el Archipiélago, más allá de esos posibles chubascos débiles en puntos concretos.