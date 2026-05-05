Amanecer de fuego en Canarias: ¿por qué hemos tenido hoy una imagen tan espectacular?

Espectacular amanecer de fuego en Canarias el que hemos podido disfrutar en el día de hoy. El cielo, teñido de un color rojo fundido con las nubes y destellos amarillos del sol saliendo, ha sido el protagonista esta mañana.
No es la primera vez que esto sucede pero, cada que nos encontramos con él, vivimos uno de los fenómenos más llamativos en los cielos de las islas.
Los motivos del amanecer de fuego en Canarias
Aunque en otras latitudes no es tan habitual, sí lo es en las Islas, esto se debe a varios factores pero, fundamentalmente, se produce cuando la luz del sol atraviesa una capa de aire con muchas partículas en suspensión, como polvo, ceniza, arcilla o arena.
Se trata, sobre todo, de un efecto óptico, más que meteorológico, que en Canarias, debido a la calima, se repite, especialmente en algunas fechas del año. Las partículas presentes en la atmósfera desvían la luz de manera distinta en función de su longitud de onda. Por eso, los tonos con ondas más cortas, como el azul o el violeta, se dispersan y se atenúan antes de llegar a nosotros. En cambio, los colores de mayor longitud de onda, como el amarillo o el naranja, consiguen atravesar el aire y alcanzan nuestros ojos, dando al cielo esos característicos matices cálidos.
El tono anaranjado del cielo puede explicarse por distintos factores. Uno de ellos es la calima, un fenómeno en el que el viento arrastra polvo y partículas desde áreas desérticas hacia otras zonas. También influye la contaminación del aire, ya que la quema de combustibles fósiles o la actividad industrial incrementan la presencia de partículas en suspensión.
A esto se suman las erupciones volcánicas, que expulsan ceniza y gases a la atmósfera, alterando incluso las condiciones climáticas a gran escala. Por último, la posición del sol cerca del horizonte provoca que la luz recorra una mayor cantidad de aire, favoreciendo la dispersión de ciertos colores.
Los cielos poco nubosos volverán a predominar en Canarias este martes, cuando habrá a ratos intervalos de nubes altas, no obstante, que incluso podrían dejar algunas lluvias ocasionales en determinadas latitudes, mientras que el viento será moderado con algunas rachas fuertes locales y las temperaturas apenas experimentarán cambios, según la Agencia Estatal de Meteorología.
La máxima alcanzará los 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 22 en Las Palmas de Gran Canaria y las mínimas de las capitales serán de 18 y 19 grados, respectivamente, conforme a su pronóstico, que anuncia viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas costeras del noroeste y del sureste de distintas islas en horas de la tarde.