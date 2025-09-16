cine

Muere a los 89 años el actor y director Robert Redford

Redford se consolidó como una de las figuras más icónicas de Hollywood en las últimas décadas
Robert Redford confirma su retirada del mundo de la actuación. | EP
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El actor y cineasta Robert redford ha muerto este martes en su residencia de Utah a los 89 años, informó el New York Times citando un comunicado difundido por su representante, Cindi Berger. Según precisó la portavoz, el fallecimiento se produjo mientras dormía y no se ha detallado la causa exacta. Redford se consolidó como una de las figuras más icónicas de Hollywood en las últimas décadas.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas