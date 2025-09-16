El actor y cineasta Robert redford ha muerto este martes en su residencia de Utah a los 89 años, informó el New York Times citando un comunicado difundido por su representante, Cindi Berger. Según precisó la portavoz, el fallecimiento se produjo mientras dormía y no se ha detallado la causa exacta. Redford se consolidó como una de las figuras más icónicas de Hollywood en las últimas décadas.
Muere a los 89 años el actor y director Robert Redford
Redford se consolidó como una de las figuras más icónicas de Hollywood en las últimas décadas
