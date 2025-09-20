Muere un hombre en pleno vuelo a Canarias

Un hombre que se encontraba en un vuelo a Canarias, concretamente a Lanzarote, falleció pese a los esfuerzos de la tripulación y de controladores aéreos para poder ofrecerle asistencia médica. El comandante activó el protocolo de emergencia, pero no se pudo hacer nada para salvar su vida.
El vuelo a Canarias, de Easyjet, había partido de Nantes, en Francia, con destino Lanzarote cuando un pasajero comenzó a sentirse indispuesto, como publicó Le Parisien. Sin haber trascendido las causas de la muerte, la propia compañía hizo público un comunicado.
Easyjet resaltó la preparación y compromiso de su personal. EasyJet recalcó que sus tripulaciones cuentan con formación específica para atender emergencias médicas y que, en esta ocasión, actuaron con la mayor rapidez y profesionalidad. Asimismo, la aerolínea lamentó profundamente lo sucedido y transmitió sus condolencias, señalando que sus “condolencias y apoyo están con los familiares y allegados del pasajero”.