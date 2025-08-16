sucesos

Fuma, se emborracha e insulta a otros pasajeros en un vuelo a Canarias: este es su “ejemplar” castigo

El avión tuvo que dar la vuelta por el grave incidente
Desvían un vuelo a Canarias por una trifulca en la que participan siete pasajeros
Ryanair ha mostrado su satisfacción tras la resolución del Tribunal Sheriff de Edimburgo, que condenó a un pasajero por alterar gravemente un vuelo a Canarias concretamente entre Edimburgo y Lanzarote, el pasado 5 de julio de 2024 con 225 horas de trabajo comunitario.

Poco después del despegue del vuelo a Canarias, el individuo encendió un cigarrillo, consumió alcohol de su propiedad y llegó a insultar a otros viajeros, lo que obligó a la aeronave a regresar a su punto de origen.

El acusado era uno de los tres pasajeros indisciplinados que ocasionaron la cancelación del trayecto, afectando a 178 viajeros —muchos de ellos familias en vacaciones— y a los seis miembros de la tripulación. La justicia escocesa le impuso una Orden de Trabajos Comunitarios con la obligación de cumplir 225 horas de servicio comunitario.

Respuesta oficial por lo ocurrido en ese vuelo a Canarias

La aerolínea calificó la decisión como una “medida ejemplar” y recordó que mantiene una política de tolerancia cero frente a la mala conducta a bordo. “Aplaudimos la condena y confiamos en que sirva como advertencia a quienes pongan en riesgo la seguridad o el bienestar de otros pasajeros”, señaló un portavoz de Ryanair, subrayando que su prioridad es ofrecer un entorno de viaje seguro y respetuoso tanto para clientes como para tripulación.

