Multa de 5.000 euros a una empresa por depositar escombros en un solar de Santa Cruz

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Servicios Públicos, ha impuesto una sanción de 5.000 euros a una empresa de construcción de la capital por contravenir la ordenanza municipal de Gestión de Residuos y Limpieza de Espacios Públicos tras depositar escombros de manera ilegal en un solar ubicado en El Sobradillo.
La denuncia, a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, se produjo el pasado año cuando agentes de la Policía Local acudieron a la zona ser alertados por vecinos respecto a que se estaba arrojando basura en una finca. Cuando los policías llegaron varios residentes dijeron que era material para la hoguera de San Juan y que el camión que se encontraba en la misma estaba averiado y su conductor había ido a buscar al mecánico.
No obstante, los agentes comprobaron que entre los escombros se encontraban palets, materiales de obras, trozos de planchas de pladur o restos de plásticos, por lo que procedieron a emitir un atestado por “abandono de enseres”, lo cual está tipificado como falta grave en la normativa municipal y sancionado con 5.000 euros.
Según recoge el informe de Servicios Públicos, “si iniciado el procedimiento sancionador, el infractor reconoce su responsabilidad se podrá resolver el procedimiento con la imposición pecuniaria que proceda, aplicándose reducciones de, al menos, el 20 % sobre la cuantía total, quedando la multa en 4.000 euros”.
Asimismo, el pago voluntario de la sanción conlleva otra reducción del 20%, quedando finalmente en 3.000 euros.