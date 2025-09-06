Las 3 novedades de Mercadona que te van a sorprender en sus supermercados

La cadena de supermercados Mercadona está llevando a cabo una profunda transformación de sus tiendas para responder a los nuevos hábitos de consumo y a las demandas de sostenibilidad, movilidad urbana y digitalización.
Este rediseño, ya visible en ciudades como Zaragoza, Madrid, Girona, Castellón, Tarragona, A Coruña y Almería, apuesta por ofrecer una experiencia de compra más ágil, transparente y cómoda, con innovaciones que van desde los accesos hasta los servicios disponibles dentro del local.
Aparcamientos adaptados a la nueva movilidad
Uno de los cambios más llamativos se encuentra en los aparcamientos, que ahora incluyen zonas específicas para patinetes eléctricos, con anclajes seguros y cerraduras electrónicas. Una medida pensada para los clientes que se desplazan en medios de transporte sostenibles en entornos urbanos.
Tecnología para compras más conscientes
En el interior de las tiendas, Mercadona ha introducido códigos QR inteligentes que permiten al consumidor acceder, a través del móvil, a información detallada sobre cada producto: desde el origen del lote hasta la fecha de caducidad o el proveedor. Con ello, la compañía busca reforzar la transparencia y favorecer decisiones de compra más responsables.
Café recién molido, sin pasar por caja
La sección de platos preparados también se moderniza con cafeteras automáticas que ofrecen café recién molido al momento. El cliente puede elegir el tipo de café, el tamaño y pagar directamente en la máquina, sin necesidad de acudir a caja. Este servicio complementa la oferta de comida lista para llevar y está pensado para quienes buscan rapidez y comodidad.
Estas novedades ya forman parte de varios establecimientos en toda España y seguirán implantándose en otros territorios a lo largo del verano.