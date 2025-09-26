Indignación por un nuevo vídeo del Teide masificado: “Será un parque temático”

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) denunció ayer, jueves, mediante un vídeo, la masificación, un día más, de algunos puntos significativos del Parque Nacional del Teide.
ATAN recuerda las declaraciones de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, el pasado mes de mayo, cuando insistió en que “el Teide no es un decorado para batallas ideológicas, ni un parque temático, ni un manifestódromo, sino un santuario natural que merece ser respetado y protegido”.
En ese entonces, la plataforma ‘Canarias tiene un límite’ había anunciado la celebración de una concentración en el Parque Nacional, concretamente en los Roques de García.
“El Teide no es un manifestódromo, pero después del nuevo Plan Rector que quiere aprobar el Cabildo será, aún más, un parque temático”, sentencia ATAN en la publicación del mencionado vídeo.