Óscar Domínguez y Picasso, ejes de un ciclo con figuras del pensamiento y la crítica

El Museo Picasso de Málaga acogerá a partir del 1 de octubre, y durante cinco miércoles consecutivos, las jornadas El surrealismo y su doble, un programa de conferencias que situará al surrealismo en el centro del debate contemporáneo. La cita coincide con la gran retrospectiva dedicada al pintor tinerfeño Óscar Domínguez, abierta hasta el 13 de octubre en el museo.
El encuentro, organizado por el Centro de Estudios e Investigación del Museo Picasso Málaga, ha sido codirigido por Eugenio Carmona, catedrático de la Universidad de Málaga, y Miguel López-Remiro, director artístico del museo. Su objetivo es reflexionar sobre la vigencia del surrealismo, cien años después de la publicación del Primer Manifiesto Surrealista, atendiendo tanto a su herencia fundacional como a las nuevas interpretaciones.
Las jornadas serán inauguradas por Isidro Hernández, conservador de TEA Tenerife Espacio de las Artes, y Emmanuel Guigon, director del Museo Picasso de Barcelona, con ponencias dedicadas a Óscar Domínguez y a Lichtenberg. El 8 de octubre será el turno de Didier Ottinger, subdirector del Centre Pompidou de París, y de Estrella de Diego, catedrática de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. La tercera sesión, el 15 de octubre, contará con la intervención del escritor Daniel Maximin y de María Elena Ortiz, conservadora en The Modern Art Museum of Fort Worth (Texas).
Los contenidos sobre Picasso y su relación con el surrealismo se abordarán el 22 de octubre de la mano de Neil Cox, jefe del Leonard A. Lauder Research Center for Modern Art de Nueva York, y del propio Eugenio Carmona. Por último, el ciclo se cerrará el 29 de octubre con las conferencias de Miguel López-Remiro, director artístico del Museo Picasso Málaga, y Michael Fitzgerald, profesor de Historia del Arte en el Trinity College de Hartford y director de investigación en la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso.
A lo largo de estas sesiones se pondrá el foco en la dimensión transfronteriza y cosmopolita del surrealismo, en su capacidad de trascender generaciones y disciplinas, así como en la compleja y rica relación entre Picasso y el movimiento. El acceso será gratuito, previa inscripción en la web del museo, y está abierto a todos los interesados.
Un siglo después de su irrupción, el surrealismo vuelve así a plantear preguntas esenciales a la cultura contemporánea, y lo hace desde Málaga, con la figura de Óscar Domínguez como referencia insoslayable.