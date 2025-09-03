El récord turístico en Canarias mantiene el paro en cifras previas a la crisis de 2008

Las cifras récord que está registrando la actividad turística en las Islas, tanto en número de clientes como en el gasto que realizan, mantiene el paro en mínimos no vistos desde el inicio de la gran crisis económica global de 2008.
El empleo sigue al alza, con 934.883 afiliados de alta en la Seguridad Social, y la comunidad autónoma, a la cabeza de España en el incremento interanual de cotizantes, con un 3,15% más (+28.507 personas), siendo la provincia tinerfeña la que destaca, con un crecimiento del 3,6%. En el cómputo mensual de agosto, solo Canarias (+768) y Cantabria (+235) registraron avances, aunque leves, en un contexto nacional en el que se destruyeron casi 200.000 empleos frente a julio.
Todas las actividades económicas vieron crecer sus cifras de cotizantes, especialmente, las que más trabajadores emplean, que, además, son las que dependen más directamente de la evolución turística. La hostelería ha ganado en el último año 5.288 trabajadores, un 3,2% más, lo que la consolida como primera fuente de empleo del Archipiélago, con 171.315 puestos ocupados.
Los servicios sanitarios y sociales, con 102.308 ocupados, continuaron ganando cotizantes en agosto, un total de 4.652 (+4,7%). Las actividades administrativas (+ 3.809 ocupados/+5,3%) y el transporte y el almacenamiento (+3.248/+6,7%) tuvieron también una evolución destacada. Llama la atención el empuje de la construcción, que ganó 2.327 afiliados en agosto, por delante del comercio, donde los ocupados aumentaron en 2.121, apenas un 1,5%. Industria, con un +2,1% y agricultura, con un +0,9%, ganaron también cotizantes el mes pasado.
Asimismo, al cierre de agosto, Canarias contabilizó 150.215 demandantes de empleo, 12.830 menos que en igual periodo del año pasado, un descenso de casi el 8% que coloca a las Islas a la cabeza del país en reducción del paro. La evolución mensual también fue favorable en Canarias, una de las seis únicas comunidades que registraron descensos, con 873 desempleados menos que en julio.
El paro bajó en todas las islas tanto en evolución interanual como mensual, si bien en El Hierro se acusó la pérdida de empleos creados por la Bajada de La Virgen, y registró un aumento de 30 personas en situación de paro respecto al mes de julio.
En comparación con agosto del año pasado, las llamadas Islas Verdes son las que mejores resultados presentan, con descensos superiores al 19% en La Gomera y El Hierro, y del 11,6% en La Palma. A ellas le siguen Lanzarote (-8%) y Gran Canaria (-7,7%) y cierran la lista Tenerife, con un descenso del paro del 7,6%, y Fuerteventura, con un 5,4%.
El Gobierno de Canarias destaca especialmente el descenso del paro entre las personas mayores de 45 años, que suponen el 62% de los parados canarios, con 7.381 personas menos en el último año. También incide en el descenso del paro de larga duración, en 6.000 personas.